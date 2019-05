FOTO Sexi brunetka pobúrila ľudí: Nedokážem si nájsť lásku, pretože som... Myslíte, že má pravdu?

Jenna v rozhovore pre televíziu ITV prezradila, že priťahuje chlapov, ktorých zaujíma len jedna vec. Navyše obvinila zoznamovacie stránky z toho, že sú mínovým poľom. Údajne chodila s chlapom, ktorý bol ženatý. O tom sa však dozvedela pomerne neskoro. "Len tak mi to šplechol do tváre. Keď som chcela odísť, pokúšal sa ma zastaviť a šmykol sa. Musela som ho odviezť do nemocnice," reaguje Thompsonová na svoje vyhlásenie, že sa doposiaľ stretla len s katastrofami.

Zdroj: Facebook/Jenna Thompson Zdroj: Facebook/Jenna Thompson

Dvojnásobná matka Jenna sa považuje za príliš peknú, a preto sa ju vraj bojí veľa mužov osloviť. Premýšľa preto o zmene svojho výzoru, aby k sebe prilákala vytúžený typ mužov. "Som celkom vyberavá. Mám vyhradený určitý typ," priznala s tým, že sa jej páčia dobre vypracovaní muži s tetovaniami, ktorí sa o sebe starajú a chodia cvičiť.

Zdroj: Facebook/Jenna Thompson

Na otázku moderátora, či u nej inteligencia zohráva nejakú rolu, odpovedala, že chce niekoho, kto by bol schopný spojiť sa s ňou na vyššej úrovni. "Nemám rada rozhovory bez zmyslu. Mám rada ľudí, ktorí v sebe majú hĺbku a osobnosť," vysvetlila brunetka.

Zdroj: Facebook/Jenna Thompson

Mnoho ľudí po skončení vysielania zamierilo na Twitter, kde Thompsonovú skritizovalo za jej veľkohubé vyhlásenia. "Som príliš dobrá na to, aby som si niekoho našla. Nečudujem sa, že s týmto narcistickým prístupom ďaleko nezašla," znie jeden z komentárov.