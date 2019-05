Do Antarktídy dopadol meteorit a vedci v ňom objavili niečo úžasné

Tím vedcov sa domnieva, že prachové zrná, známe ako LAP-149, vznikli v nove (typ hviezdy, pozn. red.). Podobné udalosti nastávajú vo chvíli, keď astronomický objekt známy ako biely trpaslík "ukradne" dostatok materiálu od svojho spoločníka, čím ho zapáli. To vedie k výbuchu, ktorý vytvára nové prvky a vypúšťa ich do vesmíru.

Každá planéta, mesiac, asteroid a kométa v slnečnej sústave je vyrobená z materiálov, ktoré sa kedysi nachádzali v iných hviezdach. Tento materiál sa za posledných 4,5 miliardy rokov zmenil. Z tohto dôvodu sú nálezy nedotknutého, predsolárneho popola veľmi dôležité. "Okrem iného nám poskytujú priamy obraz o podmienkach hviezdy v čase, keď vznikla," uviedol Pierre Haenecour z Univerzity v Arizone v článku uverejnenom v časopise Nature Astronomy.

Zdroj: Getty Images

Výskumníci vykonali podrobnú analýzu prachu a zistili, že sa skladá z grafitu, ktorý obsahuje silikátovú inklúziu bohatú na kyslík, čo nie je typické pre všetky hviezdy. Obsahuje tiež veľké množstvo uhlíka-13 - špeciálneho uhlíkového izotopu, ktorý tvorí približne jedno percento všetkého uhlíka na Zemi. Kompozície izotopov uhlíka čohokoľvek mimo našu planétu dosahovali 50-násobné obohatenie. Objavený hviezdny prach ich dosahuje až 50 000-násobok. Hviezdny prach otvára okno do predpozemskej Mliečnej dráhy, možnosti výskumu sú však obmedzené. Vzhľadom na to, že vzorka bola veľmi malá, vedci ju nedokážu zaradiť. "Ak by sa nám podarilo tieto objekty datovať, mali by sme lepšiu predstavu o tom, ako vyzerala naša galaxia a ako vznikla slnečná sústava," dodal Haenecour.