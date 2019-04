Študentka (†20) chcela mať pamiatku na výlet so spolužiakmi: Prišla pri tom o život

WHITAKER POINT - Dvadsaťročná študentka spadla z útesu v americkom štáte Arkansas po tom, ako si chcela spraviť skupinovú fotku so svojimi spolužiakmi. Od začiatku roka je to už druhá obeť obľúbeného turistického miesta. Úrady preto opakovane prízvukujú turistom, že opatrnosti nikdy nie je dosť.

Andrea Nortonová z Južnej Dakoty zahynula minulú nedeľu po tom, ako sa v národnom parku Ozark-St. Francis National Forest v Arkansase zrútila z útesu vysokého tridsať metrov. Stalo sa tak v momente, keď sa štylizovala pred fotením so svojimi spolužiakmi z univerzity neďaleko obľúbeného vyhliadkového miesta Whitaker Point, kde sa častokrát odohrávajú zásnuby mladých zaľúbencov.

Whitaker Point pripomína zobák vtáka Zdroj: Getty Images

"S veľkým zármutkom potvrdzujeme úmrtie mladej študentky. Naše kondolencie a modlitby smerujú v týchto ťažkých časoch jej rodine a priateľom," uviedol hovorca univerzity v Iowe, ktorú Andrea navštevovala.

Škola i študenti vyjadrili úprimnú sústrasť Zdroj: Facebook/Briar Cliff University

Tento rok ide už o druhú osobu, ktorá na Whitaker Point prišla o život. Miestne úrady v tejto súvislosti dlhodobo upozorňujú na to, aby boli turisti v týchto miestach nanajvýš opatrní a nepribližovali sa príliš k okraju útesu. Niektorí navrhli, aby sa na skale postavil plot, no to by podľa oblastného šerifa Glenna Wheelera nebolo praktické. "Uškodilo by to prirodzenej a divokej kráse, ktorá je typická pre toto miesto," uviedol.