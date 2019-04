Inzerát na voľnú izbu ľudia totálne vysmiali: Pozrite na FOTO, vidíte ten šialený detail?

Izba za 145 libier (168 eur) na týždeň je na internete opísaná ako "útulná svetlá izba pre dvoch". "Samotná miestnosť je masívna, no zároveň príjemná a útulná, s úžasným výhľadom a množstvom prirodzeného svetla," vyzdvihuje jej prednosti realitný agent.

Veľa úložného priestoru podľa neho zabezpečuje väčšia posteľ, skriňa a komoda. Užívateľka Becky Brynolfová zdieľala inzerát na svojom Twitteri s popiskom: "Pozrite sa, prosím, na tieto fotky a povedzte mi, že okno alebo skriňa nie sú jedinou cestou, ako sa dostať do alebo z tejto miestnosti."

Please look at these pictures and tell me the window ~~OR THE WARDROBE~~ isn't the only way to get in or out of this room #renting #london pic.twitter.com/bUm8Mt95fn