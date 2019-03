FOTO vyvolali obrovské pobúrenie: Nefoťte sa na týchto koľajniciach, viedli do pekla

"Pamätajte, že ste na mieste, kde zabili viac než milión ľudí. Majte úctu k ich pamiatke. Sú lepšie miesta, kde sa dá naučiť chodiť po kladine, než na mieste symbolizujúcom deporatáciu státisícov ľudí na vyhladenie," napísalo múzeum na Twitteri. Tu tiez zverejnilo snímky pózujúcich turistov, pokúšajúcich sa udržať rovnováhu na koľajniciach pred objektívmi fotoaparátov a mobilov.

"Je to veľmi dôležité upozornenie, naše fotografické návyky sa vymkli kontrole," odvetila v reakcii na výzvu múzea Francesca, ktorá sa do Osvienčimu možno pôjde pozrieť v lete. Pravidlá pre fotenie bude rešpektovať. "Nechápem, prečo ľudia používajú Osvienčim ako pozadie a fotia sa, ako sa smejú na mieste, kde - ako určite vedia - zavraždili tisíce nevinných ľudí," podotkla Moran Blytheová.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl