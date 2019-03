Žena šla za súmraku navštíviť hrob svojich rodičov: Zažila tam nočnú moru, trauma na celý život

NEW YORK - Šesťdesiatštyriročná Američanka určite nezabudne na poslednú návštevu cintorína St. Charles Resurrection Cemetery v New Yorku, kde je posledné miesto odpočinku jej rodičov. Vďaka nezodpovednosti zamestnancov ju totiž doslova pohltil ich hrob. Šokovanej a zranenej žene trvalo veľmi dlho, kým sa z neho vyhrabala.

Joanne Cullenová len nedávno prehovorila o nepríjemnom zážitku, ktorý ju postretol na cintoríne, kde odpočívajú jej rodičia. Všetko sa odohralo 19. decembra 2016, keď navštívila ich hrob. Pri úprave venca na náhrobnom kameni sa totiž pod ňou prepadla zem a ona spadla dolu. Vyľakaná žena si pri páde narazila hlavu a zlomila zub. Do pol pása uväznená v jame márne kričala o pomoc. Snažila sa preto odtiaľ vyliezť sama, no neustále klesajúca hlina ju pohlcovala a ťahala dolu. Nakoniec sa jej to predsa len podarilo.

"Byť za decembrového súmraku na cintoríne a klesať pritom do hrobu je traumatizujúca záležitosť," uviedol Cullenovej právnik Joseph Perrini. Jeho klientka priznala, že odvtedy trpí nočnými morami. "Musela som kvôli tomu vyhľadať odbornú pomoc a doteraz sa bojím navštíviť rodičovský hrob," uviedla šesťdesiatnička.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Vyšetrovanie incidentu preukázalo, že chybu urobili zamestnanci cintorína, ktorí krátko predtým manipulovali so susediacim hrobom a pri jeho zahadzovaní nechali pod povrchom vákuum, na ktoré potom Joanne dostúpila. Cintorín spravuje Diecéza v Brooklyne a poškodená teraz od nej žiada odškodné vo výške päť miliónov dolárov. "Chceme sa uistiť, aby sa nič podobné nezopakovalo," vyhlásil Perrini.