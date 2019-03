Zamestnanci reštaurácie podali hromadnú výpoveď: Brutálny ODKAZ novým šéfom

Chuť na hranolčeky a hamburger si museli nechať zájsť zákazníci fastfoodu v meste Circleville. Keď totiž vošli dovnútra a chceli si objednať, pracovníci ich upovedomili o tom, že všetci zamestnanci dali výpoveď a nemá ich teda kto obslúžiť. Podľa odkazu, ktorý napísali, im už jednoducho došla trpezlivosť s novým vedením.

Zdroj: Google Street View ​

"Skončili sme kvôli strašnému vedeniu. Našu spoločnosť kúpili ľudia, ktorí sa nestarajú o nič, len o seba. Mrzia nás nepríjemnosti, ktoré sme týmto spôsobili našim zákazníkom, ale odmietame pracovať pre ľudí, ktorí nás majú za ho*ná. Takže noví majitelia, po*ebte sa! S pozdravom vaši bývalí zamestnanci," stálo na A4-ke.

The entire workforce at the Sonic in Circleville, Ohio just quit en masse to protest their new management and workers least two other Sonics in the area did the same. Check out the lovely note the Circleville workers left. pic.twitter.com/onSNUMImMb