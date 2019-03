VIDEO Dievčina zjedla polievku od známeho výrobcu: Potom si s hrôzou všimla, čo je na dne plechovky

PAIGNTON - Dvadsaťjedenročná Britka spozorovala na dne plechovky červy, a to až po tom, ako zjedla celú polievku. Až ju striaslo od hrôzy, bála sa, že nejaké červy zjedla. V súčasnosti zvažuje podniknutie právnych krokov proti výrobcovi, ktorým je spoločnosť Heinz.

Natasha Gossová zostala zhrozená po tom, ako zjedla polievku z plechovky, na dne ktorej našla dva veľké červy a zopár menších. "Boli prilepené na dne, nezdalo sa, že by sa hýbali. Bála som sa, či som náhodou nejaké nezjedla," vyjadrila svoje obavy.

Nález bol o to horší, že Natasha je vegetariánka. Kontaktovala výrobcu polievky a chcela vedieť, ako sa červy dostali do polievky. Firma Heinz to ale nebola schopná nijako odôvodniť. Zákazníčke preto aspoň ponúkla poukážku v hodnote 25 libier ako odškodné. Gossová ale z takéhoto prístupu nebola vôbec nadšená. "Napísali mi len, že im je ľúto, že som mala s ich produktom problém a bola som s ním nespokojná. Opísali mi, ako prebieha proces výroby konzervovanej polievky a priznali, že netušia, ako sa tam tie červy dostali," hovorí.

V súčasnosti zvažuje, že výrobcu zažaluje. Ten prakticky vylúčil, že by došlo k pochybeniu na ich strane. "Kvalita je vždy našou najvyššou prioritou, preto nám bolo veľmi ľúto, keď sme sa dozvedeli o tejto sťažnosti," uviedol hovorca spoločnosti Heinz. Dodal, že všetky prázdne plechovky sú okrem iného čistené pomocou vysokého tlaku vzduchu, aby v nich nezostali nijaké nečistoty či nežiaduce prvky.