FOTO Pasažier v lietadle spozoroval niečo, čo nečakal: Toto mi aerolinky musia vysvetliť!

Vitalij Kamluk letel Boeingom 787, keď si nad monitorom umiesteným na sedadle pred sebou všimol malú zabudovanú kameru. Neodkázal identifikovať, čo to presne je a teraz sa pýta užívateľov aj kompetentných, aby mu túto otázku zodpovedali. "Práve som našiel tento zaujímavý senzor, ktorý ma sleduje na palube lietadla spoločnosti Singapore Airlines. Vie niekto, či je to kamera? Možno Singapore Airlines by to vedeli bližšie objasniť," píše na Twitteri.

Just found this interesting sensor looking at me from the seat back on board of Singapore Airlines. Any expert opinion of whether this a camera? Perhaps @SingaporeAir could clarify how it is used? pic.twitter.com/vy0usqruZG