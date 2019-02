FOTO V Pompejach narazili na super objav: Mytologická postava, ktorú pozná každý z nás

Fresku objavili na nádvorí domu, v ktorého spálni sa v novembri našla aj freska zachytávajúca antickú mytologickú postavu Lédu s labuťou. Na nej vyobrazená scéna zachytávala labuť, predstavujúca rímskeho boha Jupitera ako znásilňuje Lédu, manželku spartského kráľa Tyndarea.

An elegant and sensual bedroom re-emerges in its entire beauty from the Regio V excavation at #Pompeii, whose presence had been predicted when the image of Leda and the Swan was unearthed some months ago, during the consolidation works on the excavation fronts along Via Vesuvio.