Policajti sa ponúkli, že odprevadia opitú dôchodkyňu domov: Otvorili dvere a skoro odpadli!

NEWCASTLE - Britská polícia zadržala párik dôchodcov, ktorý na povale pestoval marihuanu. Muži zákona sa o nelegálnom "podnikaní" dozvedeli úplne náhodou - vďaka žene, ktorú pripitú odviedli do domu v anglickom meste Newcastle. Keď vošli dovnútra, zacítili špecifický pach, ktorý im bol povedomý.

Dôchodkyňa urobila chybu, keď súhlasila, aby ju policajti odviedli domov. Predtým zjavne požila väčšie množstvo alkoholu a dôstojníci sa báli o jej bezpečnosť a život, pretože žena na ulici kričala. Ponúkli sa teda, že ju odprevadia. Hneď pri vstupe do domu však spozorneli, pretože zacítili obvyklý pach marihuany. Zistili, že 65-ročná žena spolu so 69-ročným manželom v dome pestujú 54 rastlín kanabisu. Oboch na mieste zatkli a rastliny zničili.

Zdroj: Getty Images

"Prioritou polície bolo uistiť sa, že sa občianka dostane v poriadku do domu. To ale ešte netušili, čo v ňom nájdu," uviedla inšpektorka Julie Ranaová. Dodala, že bez ohľadu na to, ako marihuana ovplyvňuje spoločnosť ľudí, polícia zničí a zruší všetky miesta či farmy, v ktorých sa rastlina pestuje.