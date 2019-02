Manželia dôchodcovia zbohatli o 26 miliónov: Vypočítali, ako sa dá vyhrať lotéria!

Jerry a Marge Selbeeovci vyskúšali už mnoho lotérií, pričom v priebehu šiestich rokov vyhrali každú z nich. Jerry, bývalý vysokoškolský študent matematiky, sa bližšie zameral na novú lotériovú hru z názvom Winfall. Ak nikto nevyhrá hlavný jackpot vo výške päť milión dolárov, peniaze sa prerozdelia medzi ostatných súťažiacich, ktorí uhádli štyri, päť či šesť čísel.

Keď k takejto situácii došlo, lotéria to hráčom okamžite oznámila. V tom čase senior nakúpil tisíce lístkov, pričom vedel, že určité číselné kombinácie určite zvíťazia. Jednoducho povedané, vedel, že keď kúpi lístky do lotérie za 1100 dolárov, je aspoň raz víťazom štvorčíselného tiketu, čo znamená výhru 1000 dolárov. Osemnásť alebo devätnásťkrát by sa stal víťazom trojčíselného tiketu v hodnote 50 dolárov za kus, pričom by dokopy vyhral ďalších 1 900 dolárov. Keď svoj plán zrealizoval po prvý raz, kúpil tikety v hodnote 3600 dolárov, no zároveň v lotérii vyhral 6300 dolárov. V ďalšom pokuse nakúpil tikety za 8000 dolárov a jeho výhra takmer zdvojnásobila počiatočné výdavky.

Jerry dokonca založil spoločnosť s názvom GS Investment Strategies a pozval svojich priateľov a rodinu, aby kúpili akcie v hodnote 500 dolárov. Lotériová hra Winfall neskôr v Michigane prestala pôsobiť, pretože zaznamenala nedostatok predaja. Dôchodcovský pár preto presunul svoju pozornosť na pobočku v Massachusetts. Jerryho spoločnosť získala ďalších 25 členov a v priebehu šiestich rokov vyhrala masívny obnos peňazí vďaka prerozdeľovacej stratégii. "V skutočnosti to nie je nič iné, než základná aritmetika. Ste spokojní nielen vy, aj vaši blízki, pretože im pomáhate. Jediné, čo považujem za pozoruhodné, je to, že si to doposiaľ nikto nevšimol," prezradil Američan.

V roku 2011 dostal tip na Selbeeovcov denník Boston Globe. Podľa neho niekto výhry v lotérii Winfall monopolizoval. Massachusettský štátny pokladník preto lotériu zrušil aj v Massachusetts a začal vyšetrovanie. To ale dokázalo, že šance na výhru neboli ovplyvnené veľkými stávkami, preto Selbeeovci nevykonali nič trestné. Ich spoločnosť doteraz na výhrach zarobila 26 miliónov dolárov. Peniaze chcú použiť na renováciu svojho domu a takisto zaplatia vzdelanie svojim štrnástim vnúčatám a desiatim pravnúčatám. Manželia nedávno predali práva na svoj neuveriteľný lotériový príbeh filmovým producentom, ktorí sa chystajú nakrútiť film o ich nezvyčajnom životnom šťastí.