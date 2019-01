FOTO Mladík dostal po pijatike vlčí hlad: Spravil niečo šialené, za všetko mohla kamarátka vodka!

WEST COLUMBIA - Alex Bowen z Južnej Kalifornie sa po pár pohárikoch alkoholu rozhodol, že navštívi miestnu reštauráciu Waffle House. Zostal v nemilom prekvapení, keď vošiel do prevádzky a našiel tam spiaceho zamestnanca. Situáciu sa preto rozhodol uchopiť do vlastných rúk a obslúžil sa sám.

Alex dostal chuť na nejaké dobré južanské jedlo. Zašiel teda do svojho obľúbeného podniku, no nečakal, že si ho bude musieť urobiť sám. V celej prevádzke bol totiž len jeden zamestnanec, ktorý driemal v rohu miestnosti. Mnoho ľudí by v takomto prípade odišlo, Bowen ale na rozdiel od nich prešiel za pult a začal s prípravou svojho pokrmu. Zapol gril a pripravil si dvojitý texaský slaninový cheesesteak s extra porciou kyslých uhoriek.

Zdroj: Facebook/Alex Bowen

Celý zážitok zdokumentoval a fotografie zverejnil na Facebooku. "Nemohol som spať, tak som išiel do Waffle House. Hádajte čo, všetci tam spali," okomentoval mladík svoj príspevok. Napriek tomu, že mal vypité, dokázal po sebe upratať a na druhý deň sa vrátil, aby za jedlo zaplatil.

Zdroj: Facebook/Alex Bowen

"Za všetko mohla moja stará priateľka vodka, inak by som niečo také neurobil," uviedol Alex pre televíziu WISTV. K vtipnému prípadu sa vyjadrila aj samotná prevádzka. "Náš miestny divízny manažér sa s Alexom porozprával a ospravedlnil sa mu. Z bezpečnostných dôvodov by naši zákazníci aj napriek takejto udalosti nemali chodiť za pult. Celý incident preberieme a vykonáme disciplinárne opatrenia," napísala reštaurácia vo svojom vyhlásení.