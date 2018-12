Mladá žena (25) bola so šéfom (60) na poháriku: Strčil jej ruku do rozkroku, TOTO urobila

SYDNEY - Austrálčanka Clare mala 25 rokov, mala stabilnú prácu a dobrého šéfa. Po jednom pracovnom stretnutí spolu zašli na panáka. Žena sa so svojím nadriadeným chcela rozprávať výhradne o práci, ten mal však iné úmysly a Clare vliezol rukou pod sukňu. Namiesto toho, aby po incidente prepukla do zlosti, urobila niečo nečakané.

Clare so svojím 60-ročným šéfom vždy dobre vychádzala. Sam mal výborný zmysel pre humor a skvelé šéfovské schopnosti. Mladá žena ho opisuje ako férového človeka s dobrou náladou a zlatým srdcom. "Bola som nadšená, keď mi poslal mail a oznámil mi, že som pozvaná na víkendové pracovné stretnutie v Hunter Valley v Novom Južnom Walese," začína svoje rozprávanie.

Zvyčajne sa podobných akcií zúčastňovali len vedúci pracovníci. Po celý deň konferencie mali pozvaní hostia voľný prístup k drinkom a neskôr sa konala večera. Clare prekvapilo, že Sam to zariadil tak, aby pri večeri sedela pri ňom. No nenamietala, pretože bol naozaj skvelým spoločníkom. Všetko sa samozrejme odohrávalo v medziach slušnosti. Clare po večeri navrhla, aby všetci spoločne zašli na panáka. Väčšina však bola unavená, jediný, kto súhlasil, bol Sam. Clare si v tom momente pomyslela, že je to výborná možnosť, ako sa sním porozprávať a posunúť svoju kariéru na vyššiu úroveň. "Vždy som s ním preberala výhradne biznis, nikdy som s ním neflirtovala a veľa pri ňom hovorila o svojom priateľovi Rodovi," prezradila.

Zdroj: Getty Images

Tesne pred polnocou odišiel Sam na toaletu a Clare medzitým napísala svojmu priateľovi, že mu zavolá o hodinu. Keď Sam vyšiel z kúpeľne, zamieril priamo ku Clare a strčil ruku medzi jej nohy, pričom sa jeho prsty ocitli v nohavičkách. Žena karate úderom odstrčila šéfovu ruku preč. Muž sa začal ospravedlňovať. "Prepáč, veľmi ma to mrzí. Nehovor o tom svojmu priateľovi. To by ho veľmi naštvalo, no nie?" opakoval dokola. Clare nahnevalo, že jediné, o čo sa Sam staral, bolo to, aby sa nenaštval Rod. Vôbec pritom nemyslel na jej vlastné pocity. Neskôr zavolala priateľovi, no o incidente mu povedať nechcela. Bála sa, že by z neho vinil ju.

Na druhý deň sa Clare nedokázala takmer vôbec sústrediť. V jednom momente za ňou prišiel Sam a do ucha jej zašepkal, že sa za minulú noc veľmi ospravedlňuje. Clare ho absolútne ignorovala. Vedela, že má tri možnosti. Po prvé, predstierať, že sa nič podobné nikdy nestalo, po druhé, nahlásiť Samovo nevhodné správanie na personálnom oddelení, alebo po tretie, využiť nepríjemný incident vo svoj prospech. Nakoniec poslala šéfovi mail, v ktorom mu oznámila, že sa s ním chce osobne stretnúť a porozprávať. Stretli sa v kaviarni. Clare si Sama vypočula. "Sľubujem, že nepôjdem na personálne a nepoviem im, čo sa stalo," vyvrátila šéfove obavy. "Nechcem ti zruinovať kariéru, ale očakávam, že niečo pre mňa urobíš," pokračovala. Vtedy žena zahlásila, že chce povýšenie. Sam o tom chvíľku premýšľal a napokon súhlasil.

Zdroj: Getty Images

O rok neskôr po povýšení Sam zo spoločnosti úplne odišiel. Clare uvádza, že žiadne výčitky svedomia necíti. "Nemyslím si, že by moje udanie šéfa na personálnom malo veľký úspech. Bola som maličká osoba idúca proti veľkej osobe," vysvetlila Clare svoje riešenie situácie. Od nepríjemnej udalosti dosiahla už množstvo kariérnych úspechov. Jej mottom je "nesústrediť sa na minulosť".