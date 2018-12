Mladík nechal svoje auto na letisku: Keď sa vrátil po dvoch dňoch, skoro ho porazilo

Nepríjemné prekvapenie si počkalo na muža po tom, ako po prílete do Bristolu zbadal svoj účet za dvojdňové parkovanie, presnejšie za päťdesiat hodín. Celková suma sa totiž vyšplhala na 71 libier (80 eur). Za letenku do škótskeho mesta Inverness vzdialeného zhruba 800 kilometrov pritom zaplatil 50 libier (56 eur). "Všetko mi to príde ako obyčajné vykorisťovanie. Nemohol som si miesto rezervovať vopred, pretože do poslednej chvíle som nevedel, či pôjdem autobusom alebo taxíkom," vysvetľuje nespokojný vodič.

Zdroj: Getty Images

Letisko v Bristole si za rezervovanie parkovacieho miesta vopred účtuje sumu od 37,99 libry a je možné objednať si ho aj v deň odletu. Ak to však urobíte, musíte doraziť na miesto najneskôr tri hodiny po rezervácii. Takže v prípade, že vám cestu skomplikuje akékoľvek zdržanie, máte jednoducho smolu a na rezervované miesto môžete zabudnúť.

"Najlepšie ceny za parkovanie získate, ak si miesta rezervujete vopred. Ušetriť môžu aj členovia nášho letiskového odmeňovacieho systému Rewards scheme," uviedol hovorca bristolského letiska. Dodal, že pravidelne sledujú ceny ostatných letísk a Bristol stále patrí v rámci Veľkej Británie k tým lacnejším. Ak sa podľa neho sčítajú náklady na parkovanie s letenkou, ide o sumu neporovnateľnú s ostatnými letiskami, kde sú zasa drahšie lety.