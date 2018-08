VIDEO Žena parkovala pred svojím domom, aj tak dostala pokutu: Vysvetlenie úradníkov nechápala

PERTH - Mladá žena z Austrálie zostala v šoku, keď si za stieračom svojho auta našla blok na pokutu. Bežne parkuje pred svojím domom, no časť vozidla presahuje do chodníka. Nikomu to však až donedávna nevadilo a nedostala ani žiadne písomné upozornenie o tom, že by to bol problém.

Keď si Courtney Luntie-Jenkinsová našla pokutový lístok za stieračmi svojho auta zaparkovaného pred domom na predmestí Perthu, tak nevedela, či sa má smiať alebo plakať. Parkovala takto už viac ako rok a nikdy s tým nemala problém. Ako sa neskôr dozvedela, miestnym úradom prekáža, že jej Ford Ranger zadnou časťou čiastočne presahuje do chodníka a blokuje ho. Toto je podľa nich dostatočný dôvod na to, aby žene naparili pokutu vo výške 60 dolárov (38 eur).

Zdroj: Youtube/9 News Perth

"Vlečná tyč trčiaca nad chodníkom vraj ohrozuje chodcov a tí sú pri prechádzaní okolo môjho domu nútení odbočiť mimo chodníka. Vraj ohrozujem najmä chodcov s kočíkmi a vozíčkarov," vysvetľuje Jenkinsová odôvodnenie, ktoré dostala od vedenia mesta.

Zdroj: Youtube/9 News Perth

Jej auto je však príliš veľké na to, aby ho mohla zaparkovať do garáže, a tak zostáva z celej situácie bezradná. Spolieha sa na to, že predstavitelia mesta pochopia, že nemá inú možnosť. Zároveň dodala, že ju veľmi nahnevalo, že ju nikto vopred na nič neupozornil a hneď dostala pokutu. Odborník na životné prostredie Peter Newman súhlasí s tým, že nie je správne takto pokutovať ľudí. Podľa neho je potrebné myslieť na veľkosť parkovacích miest ešte predtým, kým investori začnú so stavbou domu. "To nie je riešenie, keď sa zaoberáte autom, ktoré presahuje do časti chodníka. Takéto situácie iba spúšťajú ďalšie problémy," poznamenal.