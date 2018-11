VIDEO Blondínka (28) zažila v práčovni nechutný útok: Prišiel chlap a zozadu... HNUS!

Hayley Brayová (28), ktorá sa objavila v britskej verzii pánskeho magazínu Playboy, si so svojím partnerom a trojročnou dcérkou užívala dovolenku v Kalifornii. Pred zhruba dvoma týždňami zašla do hotelovej práčovne, aby si tu vyprala veci. V jednej chvíli k nej pristúpil zozadu chlap a bezdôvodne ju chytil za zadok.

Zdroj: youtube/Al Sukorejoi

Po sexuálnom útoku potetovaný muž pokojne odkráčal, zatiaľ čo sa naňho Brayová zahnala rukou v snahe zastaviť ho. Ešte chvíľu tam potom stála a snažila sa vstrebať to, čo sa práve stalo. "Prišla som vyprať bielizeň a zarozprávala som sa so ženou vedľa mňa. Ten chlap podišiel ku mne zozadu a celou dlaňou ma chytil za zadok pričom sa agresívne snažil dostať prstami medzi moje nohy. Spýtala som sa ho, čo to do pekla robí a či vie, že je to sexuálne obťažovanie," opísala incident Hayley.

Vzápätí vykročila za útočníkom a povedala mu, že ak to urobí ešte raz, zavolá políciu. Muža, ktorého videla desať minút pred incidentom na parkovisku, opísala ako vysokého s afro účesom a tiež si všimla jeho tetovania. Na sebe mal oblečené sako s vojenským motívom.

Zdroj: youtube/Al Sukorejoi

Brayová všetko nahlásila recepčnej hotela. Tá nechcela veriť tomu, že sa niečo takéto stalo za bieleho dňa. Zavolala políciu, ktorá prípad momentálne vyšetruje. "Muža sme identifikovali. Zatiaľ sme ho nezatkli, ale v dohľadnom čase tak urobíme," informoval poručík policajného oddelenia. Nejde o prvý prípad, kedy sa Hayley stala obeťou zločinu. V roku 2013 zažila ozbrojenú lúpež priamo vo svojej hotelovej izbe v Chicagu.