FOTO Londýnsky hotel v sebe ukrýva izbu, v ktorej by ste sa nechceli ubytovať ani za nič

LONDÝN - Izba číslo 19 v jednom londýnskom hoteli dostáva ľudí do nemého úžasu. Jej rozmery sú totiž také malé, že sa do nej ledva zmestí posteľné lôžko. V kúpeľni zas môžete sedieť na toalete a zároveň si umývať ruky. Ako bizarný zážitok v poriadku, ale inak vám pobyt v nej neodporúčame, obzvlášť nie klaustrofobikom.

Corbigoe Hotel vo Westminsteri v centre Londýna ponúka úžasnú miestnosť, v ktorej sa nachádza jedna jediná posteľ a neuveriteľne malá kúpeľňa. Izba je menšia než väzenská cela, no napriek tomu sa cena za noc v nej v období od apríla do októbra pohybuje až do výšky 50 eur.

Zdroj: booking.com

Bizarne malú izbu objavila vyšetrovacia skupina Spojeného kráľovstva s názvom Which?, ktorá mala za úlohu preskúmať hotely naprieč celou Britániou. Skupina zistila, že webová stránka Booking.com uvádza rozmery izby päť metrov štvorcových. Je to však chyták. Polovicu zo spomínanej metráže totiž tvorí kúpeľňa.

Zdroj: booking.com

"Keď sme do izby vošli s metrom, zistili sme, že izba má v skutočnosti rozmery len tri metre štvorcové, to znamená, že asi 40 percent z miestnosti tvorí kúpeľňa," uvádzajú členovia Which? vo svojej správe. "Obdĺžniková skrinka je kvôli posteli takmer neviditeľná, z postele sa navyše môžete dotýkať stien na oboch stranách izby. Jediné okno sa otvára dovnútra a kúpeľňa je taká malá, že môžete sedieť na záchode a zároveň si umývať ruky."

Zdroj: booking.com

Veľkosť miestnosti podľa kontrolórov zodpovedá necelej polovici zo štandardnej veľkosti hotelovej izby vo Veľkej Británii, ktoré majú okolo 11 metrov štvorcových. Skupina varuje, že ľudia, ktorí si túto izbu vyberú prostredníctvom Booking.com, celkom pravdepodobne zostanú v šoku. Na stránke totiž nie sú uvedené presné rozmery a fotografie pôsobia, akoby bola každá vyhotovená v inej časti izby.

Izba má však veľkú výhodu, a to takú, že sa nachádza v tesnej blízkosti najznámejších londýnskych atrakcií ako Buckinghamský palác, Big Ben, Westminsterské opátstvo či galéria Tate Britain a je situovaná priamo pri stanici metra Pimlico. Recenzie na izbu ale hovoria za všetko. "Túto izbu už nikdy viac! Nie je širšia než posteľ v nej. Neexistuje žiadne vonkajšie okno. Kufor si môžete dať tak akurát pod posteľ alebo na podlahu, ale ak ho necháte na zemi, nedostanete sa do kúpeľne," píše turista zo Španielska. "Bolo tam tak tesno, že som sa ledva otočil. Malý kus koberca, ktorý bol v miestnosti, bol špinavý a v izbe z neho bolo cítiť zápach, rovnako ako z posteľnej bielizne. Posteľ bola zastaralá. Doslova som sa ocitol v skrini pod schodmi," pridáva sa ďalší návštevník.

Celkové hodnotenie izby je na Booking.com uvedené ako 5,1 z 10, čo je považované za "prijateľné". Which? sa týmto spôsobom tiež zameriava na rozmach „mikro“ hotelov, ktoré ponúkajú základné, kompaktné ubytovanie pre tých, ktorí nepožadujú komfort alebo tradičné hotely. Paradoxne, vyšetrovacia skupina zistila, že čím menšia izba, tým viac peňazí zaplatíte za jednu noc.