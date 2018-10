Nevesta konečne dostala FOTO zo svojej svadby: Pozrela na jednu a očervenela od hanby

LONDÝN - Táto svadobná fotografia pobavila už tisíce užívateľov a rozhodne stojí za to ponechať si ju v albume. A to vďaka jedinému detailu, ktorý vám pomotá hlavy. Nevesta totiž vyzerá, akokeby hosťom otrčila svoj holý zadok. No ide len o optickú ilúziu.

Predstavte si prekvapenie tejto ženy po tom, ako po niekoľkých týždňoch dostala fotografie zo svojej svadby. Na jednej z nich si totiž všimla jeden nemravný detail. Je na nich zachytená, ako sa rozpráva s dvoma mužmi, pričom jeden z nich je ženích. Má na sebe krásne svadobné šaty, no akonáhle sa pohľadom dostanete do oblasti pod hrudník, niečo na vás vyskočí. To niečo je holý zadok. Nie je to od nevesty tak trochu neslušné, že sa odhaľuje svojim hosťom v tak významný deň?

Nie, nie je. Ide totiž o optickú ilúziu, ktorú si tí pozornejší všimnú len na okamih. Za všetko môže rameno a plece ženy stojacej za nevestou, ktoré vyzerá ako nahá zadná časť tela vrátane medzery medzi jej dvoma polkami.