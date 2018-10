Dovolenka do Disney World sa zmenila na nočnú moru: Stálo to ťažké tisíce, ani nás nenechali odletieť!

Pohľad na fotky deväťročnej Leyly Unayovej s ovisnutými uškami myšky Minnie hovorí za všetko. Smutné dievčatko odfotografoval otec na letisku iba krátko po tom, ako im oznámili, že nesmú nastúpiť do lietadla smerujúceho na Floridu. Tu si mali totiž vychutnať vytúženú dovolenku v Disney World. "Colník sa Leyly pýtal, kam ide. Nadšená mu oznámila, že do Disney World. Zrazu nám však povedal, že okolnosti sa zmenili a neletíme nikam. Naše víza ESTA sú už vraj neplatné," hovorí matka Liz (44), ktorá zostala v šoku presne tak, ako jej manžel a sedemnásťročný syn.

Elizabeth s dcérou Leylou Zdroj: Facebook/Leyla Liz Unay

Za svoju dovolenku zaplatila rodina závratných 6000 libier (6800 eur) ešte minulý rok. Neskôr požiadali o víza ESTA, na ktoré môžu britskí občania v rámci programu bezvízového styku (VWP) cestovať do USA a stráviť tam až deväťdesiat dní. Na letisku však rodine oznámili, že ich víza už neplatia a musia navštíviť americkú ambasádu v Londýne, aby požiadali o nové plné víza. Dovolenka sa tak Unayovcom oddiali najmenej o dva týždne. Rodičia už hľadajú možnosti odletu z Paríža.

"Síce sa to všetko predraží, ale urobíme všetko pre to, aby sa Leyle splnil sen," poznamenala Liz. Zverejnením príbehu upozorňuje všetkých, ktorí plánujú let do USA, aby si poriadne preverili, ako je to so spomínanými vízami ESTA.