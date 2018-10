Muži prezradili, aká by mala byť žena ich snov: Toto nemôžu myslieť vážne, absolútne nechutné!

LONDÝN - Muži na diskusnom fóre Whisper prezradili, aké vlastnosti by mala mať žena ich snov. Niektoré odpovede sa nedajú nazvať inak ako zvrátené. Jeden z mužov dokonca prezradil, že by mal rád priateľku pracujúcu v sexuálnom priemysle. Ďalší sa priznal napríklad aj k tomu, že chlpy na ženskom tele sú pre neho ideálom.

Inteligentný, milý, so zmyslom pre humor - takto väčšinou opisujú partnera snov ženy. No muži majú, zdá sa, na opačné pohlavie celkom iné požiadavky. Na internetovom fóre sa rozvášnili a priznali k tomu, že hľadajú ďaleko viac. Anonymne odhalili niekoľko vlastností, ktoré by mala žena ich gusta mať.

Prvý z mužov by chcel priateľku, ktorá by ho podvádzala a následne mu o nevere aj podrobne porozprávala. Druhý muž túži po priateľke posadnutej jeho osobou. Chce, aby mu kúpila obojok na znak toho, že jej patrí a okrem iného veľa ďalších vecí, ktoré si muži vo svojich posteľných predstavách spájajú so ženami.

Zdroj: Getty Images

Mnoho žien trávi hodiny odstraňovaním chlpov z vlastného tela. To by sa však nepáčilo ďalšiemu respondentovi, ktorý naopak chlpaté ženy oceňuje. Iný chlap chce, aby ho jeho vysnívaná žena obliekala do svojich šiat. Ďalší zase prezradil, že by mu vôbec nevadilo, keby partnerka pracovala v sexuálnom priemysle. Šialenú predstavu má respondent, ktorého vzrušujú ženy s psychickými problémami.

Zdroj: Getty Images

Jedno z najzvláštnejších priznaní pochádza od muža, ktorý tvrdí, že svoju budúcu chce oslovovať "mami". Podľa jeho doterajších skúseností to však ženám vadí. Ďalšie zvrátené priznanie opisuje ženu, ktorá by sa správala ako mačka a chlapa by denne olizovala a nasledovala. Celú diskusiu zavŕšil chlap, ktorý chce priateľku so sexuálnym apetítom Penny z televízneho seriálu Teória veľkého tresku a silou Sally Solomonovej z 3rd Rock from The Sun.