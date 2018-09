Študentka sa nasťahovala na internát a odvtedy prežíva hrôzu: Moja spolubývajúca ma desí na smrť

NEW YORK - Pobyt na internáte vám dokáže pokaziť nielen havarijný stav budovy, v ktorej máte počas štúdia bývať, ale aj podarená spolubývajúca. To druhé spomínané postretlo istú dievčinu, ktorá teraz prosí o pomoc odborníkov. Neverí totiž, že jej škola vyjde v ústrety a pomôže nepríjemnú situáciu vyriešiť.

Šok z nového školského prostredia, stres z ubytovania a nové očakávania sprevádzajú každého študenta, ktorý prichádza po prvý raz na univerzitu. A keď už zvládnete čakania v nekonečných radoch, prekľučkujete všetkými registráciami a dopracujete sa k potrebným pokynom, túžite iba po oddychu vo svojej izbe. Ale tu môže na vás čakať ďalšia nástraha v podobe spolubývajúcej alebo spolubývajúceho. Podobný prípad momentálne zamestnáva Američanku, ktorá o svojej neutešenej situácii prehovorila na stránke Slate.com.

Všetko sa to začalo tým, že jej spolubývajúca Leanne si na stenu zavesila plagáty nejakých mužov. Študentka si myslela, že sú to nejakí herci alebo speváci a vôbec do toho nezasahovala. Jej priateľ však zostal počas návštevy izby zhrozený a vysvetlil jej, že tváre na plagátoch patria zabijakom a masovým vrahom. "Toto predsa nie je normálne. Čo ak je moja spolubývajúca násilníčka a skrýva niečo strašné?" pýta sa zúfalá žena.

Pohľad na sériových vrahov, akými sú Ted Bundy, Jeffrey Dahmer a Ed Gein, je pre ňu priam desivý a po príchode do izby jej vždy naháňa hrôzu. "Nakoniec som Leanne predsa len požiadala, aby to dala všetko preč, ale ona odmietla. Vraj nie je povinná vysvetľovať mi, prečo ich tam chce mať, čo ma vydesilo ešte viac."

Ted Bundy Zdroj: profimedia.sk

Študentka musí teraz čakať, kým o všetkom rozhodne vedenie internátu. Bojí sa, že takýto dôvod ale nebude považovať za dostatočný na to, aby ju premiestnili do inej izby alebo jej pridelili inú spolubývajúcu. Odborníčka dievčine radí, aby počkala, ako sa rozhodne a ak nebude vyhovené jej žiadosti, má sa znovu ozvať a bojovať za to, aby nemusela s Leanne zostať v jednej izbe. "Je znepokojujúce, keď sa niekto dobrovoľne pozerá na takéto plagáty," myslí si expertka. S odporúčaniami sa ozvali aj viacerí užívatelia, ktorí chápu situáciu mladej ženy a vôbec sa nečudujú, že chce z takéhoto prostredia odísť. "Možno by si jej mala ukázať fotografie obetí, ktorým vzali tí zabjiaci život," podotkol jeden z nich.