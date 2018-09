Žena potrebovala nové šaty, objednala si ich z internetu: Vyskúšala ich a... hysterický smiech

LINCOLNSHIRE - Matka troch detí z Anglicka si cez internet objednala overal značky Boohoo. Čakala milý ružový kúsok s veľkosťou 12, to, čo jej prišlo domov, ju mimoriadne pobavilo. Overal totiž odhaľoval o dosť viac, než by si zákazníčka želala. Podľa jej slov sa pri pohľade do zrkadla nevedela prestať smiať.

Štyridsaťšesťročná Karen Godfreyová potrebovala na seba niečo štýlové na dostihy, tak si objednala ružovkastý overal, ktorý decentne poodhaľuje ženské krivky a jej by uľahčil dojčenie sedemmesačnej dcérky. Pre istotu si objednala o dve čísla väčší kus, aby sa uistila, že jej nebude tesný. Aj napriek tomu však obdržala neúnosne malý odev. V hornej časti tela by to ešte bolo v poriadku, ale nižšie jej nesedí ani náhodou. "Snažila som si to obliecť, ale keď som do toho nevedela dostať môj zadok, hneď mi bolo jasné, že toto nebude dobré," okomentovala svoj nákup.

Zdroj: Youtube/STORYTRENDER ​

Keď sa Karen videla v zrkadle, nemohla sa ubrániť výbuchu smiechu. Dokonca natočila video, v ktorom sa v bizarnom overale producíruje. Pohľad na seba v zrkadle ju neskutočne pobavil. "Nemohla som uveriť tomu, aký mi je tesný. Cítila som sa ako guľa, a pritom nosím veľkosť 10 a stále mám materské bruško," smeje sa mamička. "Stále potrebujem nové šaty, dúfajme, že budúci týždeň si nájdem čas a zavítam do správneho obchodu," dodáva s tým, že overal vráti.