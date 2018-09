Kamarátky zverejnili spoločnú SELFIE: O pár hodín už po nich pátrali, strašná tragédia

Zrážka dvoch lodí neďaleko hraníc s Kaliforniou kruto poznačila záver leta. Na sociálnej sieti navyše kolujú fotografie desaťčlennej posádky z lode Hallett, ktoré vznikli krátko predtým, ako sa plavidlo zrazilo s loďou Sleekcraft so šiestimi osobami na palube. K havárii došlo medzi dvoma prístavmi na rieke Colorado, ktorá bola v tom čase plná lodí. V pondelok bol totiž Labour Day, a tak si mnohí užívali predĺžený víkend práve na rieke.

Boat crash on the Colorado River sent nine people to the hospital, with four people still missing. https://t.co/PJaDoxdQur