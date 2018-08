Turistka (34) varuje pred dovolenkou na Bali: Na TOTO si dávajte pozor, mňa podviedli!

Krystal Nikolová veľmi rada a veľa cestuje. Kedysi stretla počas potuliek na Bali svojho manžela a dokonca sa tam vzali. Tento ostrov považujú za čarovné miesto a vracajú sa naň dvakrát do roka. Pred poslednou dovolenkou si vyberala výlety loďou do okolia Perthu a narazila na ponuku miestnej cestovnej agentúry, ktorá ju oslovila. "Išlo o miesto, ktoré mi na Facebooku odporučilo veľa užívateľov," hovorí.

Zdroj: Facebook/Krystal Nikol

Agent vraj trval na platbe vopred, ale Krystal to odmietla. Povedala mu, že sa dohodnú, až keď dorazí na Bali, a tak sa aj stalo. V hoteli od neho dostala informácie ohľadom výletu a zaplatila 300 dolárov (257 eur). Keď však nastal termín odchodu, agent zrazu všetko odvolal. "Tvrdil, že je zlé počasie a keď to opakoval aj ďalšie dni, žiadala som, aby mi vrátili peniaze. Ale nedostala som sa k nim a takto sa to ťahá už šiesty týždeň," opisuje Nikolová svoj problém.

Po tom, ako sa so svojou skúsenosťou zdôverila na Facebooku, vysvitlo, že sa to stalo aj jej kamarátke a mnohým ďalším užívateľom. "Podviedli už toľko ľudí a nič sa im nestalo. Za výlety som vždy platila vopred a nikdy mi nenapadlo, že to môže skončiť takto. Nabudúce budem opatrnejšia a mali by ste byť aj vy," odporúča Krystal ostatným.