Michael Jackson by dnes oslávil 60. narodeniny: Sedem zaujímavostí, ktoré ste o ňom asi nevedeli

BRATISLAVA - Ste milovníkmi hudby, ktorú počas svojho života vyprodukoval svetom označovaný kráľ popu Michael Jackson? Ak áno, neváhajte si pustiť jeho pesničky a dať hlasitosť naplno, a to práve dnes, kedy by tento obdivovaný hudobník oslávil svoje 60. narodeniny. Pripomeňme si pár zaujímavostí z jeho života, o ktorých ste možno ani nevedeli.

Čo chcel, to mal

Keď si vzal Michael Jackson niečo do hlavy, tak to získal. Lepšie povedané si to kúpil. A to hlavne vďaka tomu, že na to mal dostatok peňazí, ktoré mu vyniesli jeho hity. Preto pre neho nebol problém kúpiť si v roku 1999 za milión a pol dolárov sošku Oscara z roku 1939, aby si pripadal ako filmová hviezda, alebo práva na piesne od kapely The Beatles, pre ktoré sa s jedným z členov - Paulom McCartneym - na dlhé roky rozhádal. Po Jacksonovej smrti časť práv nakoniec predsa len pripadla Paulovi, ako mierové gesto.

Škola je tabu

Život popovej ikony nebol vždy len samý med. Jedno z tajomstiev, ktoré so svetom nerád rozoberal a ktoré si odniesol až do hrobu, bola neschopnosť doložiť, aké vlastne dosiahol vzdelanie. Táto téma bola pre neho vždy veľkým tabu. Údajne totiž nedokončil ani základnú školu.

Kyslíkový stan

To, že Michael Jackson trpel kožnou chorobou vitiligo (neinfekčná porucha, pri ktorej dochádza k strate buniek tvoriacich kožný pigment), je verejne známe. Perličkou z jeho súkromia však je, že kvôli tomu spal v kyslíkovom stane, ktorý mu mal vyživovať a ozdravovať kožu. Údajne bol totiž alergický na slnko.

Šťastie v nešťastí

Keď 11. septembra 2001 zaútočili teroristi na newyorské dvojčatá, spevák si práve vtedy lebedil vo svojom kyslíkovom stane a spal. Keďže dlho nemohol zaspať a bol unavený, v osudný deň tragédie sa nedostavil na schôdzku do Svetového obchodného centra, čím si zachránil život. Keď sa potom doma prebudil, bolo po útokoch.

Z jehovistu moslim

Viera bola pre Michaela Jacksona vždy veľmi dôležitá. Vedeli ste ale, že iba niekoľko mesiacov pred smrťou ju zmenil? Spevák bol odmalička vychovávaný ako jehovista. Neskôr ale konvertoval na islam a dokonca sa nechal aj premenovať z Michaela na Mikaela.

Spomienky na poruchy koncentrácie

Smrť zastihla Michaela Jacksona pomerne nečakane a šokovala celý svet. Spevák zomrel na predávkovanie liekmi. Dobre na tom nebol ale ani pred smrťou, čo potvrdil šéf Jacksonovej ochranky Michael La Perruque. Ten uviedol, že spevák mal problémy s koncentráciou. Preto vraj ničil mobilné telefóny, ktoré v jeho okolí zvonili v momente, keď sa musel sústrediť.

Nezabudnuteľná legenda

Zaujímavosťou, ktorú ocení predovšetkým Jacksonova rodina, je tiež to, že svojim najbližším zarába nemalé peniaze i po svojej smrti v roku 2009. Michaelove hity sú stále obľúbené a hojne hrané vo svetových médiách. I spevákovu tvár je možné vidieť pomerne často. Po rokoch sa k nej vrátila napríklad Pepsi a jeho podobizeň umiestnila na retro edíciu svojich nápojov. Michael skrátka zostane hviezdnou ikonou už navždy, nehľadiac na to, koľko času ubehne od jeho smrti.