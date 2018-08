Dievčina prišla o svoju stáž v NASA kvôli jedinej vete: Prečítal si ju ten nesprávny človek

Užívateľka Twitteru s prezývkou NaomiH bola tak nadšená z toho, že ju prijali na stáž do NASA, že na sociálnu sieť napísala: "Všetci držte huby. Zobrali ma do NASA na stáž!" Tento svojský status zaujal vietnamského veterána a bývalého inžiniera NASA Homera Hickama, ktorý naň odpovedal: "Pozor na jazyk". Zjavne narážal na nevyberaný slovník jeho autorky. Tú ale pokarhanie od skúseného odborníka vyprovokovalo natoľko, že zareagovala ešte ostrejšie. "Vyfajči mi vtáka a gule, ja pracujem v NASA," odvetila hrubo.

Apparently @NaomiH_official lost her internship over this and some think that's appropriate because professionalism etc.



She's not a professional, she's a not-even-intern excited about joining NASA. If she's not professional, teach her. No need to advance-wreck her career pic.twitter.com/kpXY3lycRs