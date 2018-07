Otec cestou na pohreb dostal hnačku: Reakcia jeho dcéry teraz baví internet

Clint Edwards, ktorý píše otcovský blog "Nemám poňatie, čo vlastne robím", sa podelil o mimoriadne vtipný zážitok so svojou štvorročnou Aspen. Príbeh sa začína 12-hodinovou cestou celej rodiny na pohreb. Napriek tomu, že za bežných okolností je to smutná udalosť, malé dievčatko sa postaralo o veľkú zábavu.

Clint s manželkou Zdroj: Facebook/No Idea What I'm Doing: A Daddy Blog

Počas cesty sa rodinka stavila na benzínovej stanici v Oregone, aby dokúpili pár vecí. Nič však nešlo podľa plánu. Clint musel ísť totiž akútne na záchod. "Prišiel som tam tak akurát. Nemal som inú možnosť, než zobrať Aspen so sebou do kabínky," vysvetľuje. Dievčatku to ale evidentne ani zďaleka nevadilo. "Sledovala, ako som bojoval, so šľapkami s motívom Moany, modré oči doširoka otvorené a podporujúco mi tlieskala. "Dobrá práca ocko, dobrá práca! Vykakal si dve hovienka! Teraz tretie!"" rozvíja vtipný príbeh Edwards. Netušil, či jeho hnačku spôsobilo nejaké jedlo alebo len stres z cestovania s deťmi.

Aspen komentovala veľkosť, vôňu, aj zvuk toho, čo zo seba jej ocko vydal. Dcérino podporovanie neušlo ani ľuďom čakajúcim na toaletu. Tí sa neubránili smiechu po tom, ako dievčatko nazvalo svojho otca "kakací robot". Clint uvádza, že on a jeho manželka takto podporovali malú Aspen pri vykonávaní potreby. Netušili, že im to dcérka raz vráti a už vôbec nie takto. Keď sa po celom incidente manželka Clinta opýtala, prečo im to trvalo tak dlho, len stroho zahlásil: "To nechceš vedieť."