Zákazníčka si pochutila na jedle, no účet ju dorazil: POZNÁMKA na ňom sa jej neuveriteľne dotkla

Billie Geenová kvôli syndrómu dodržiava striktnú diétu už takmer rok. Celý incident sa odohral v mexickej reštaurácii, kde si Billie objednala filé z ostrieža bez cibule, cesnaku a mlieka. Jedlo bolo v poriadku a celý večer sa vyvíjal veľmi dobre. Až kým dievčina nepožiadala o účet. Na ňom bol zreteľne napísaný posmešok čašníčky: "Bez cibule, bez cesnaku, bez mlieka, haha".

Zdroj: Facebook

Podľa všetkého si servírka myslela, že účet sa k Billie nedostane a chcela tak v súkromí medzi ostatnými kolegami zavtipkovať. No stal sa opak. Geenovej sa nevhodná poznámka veľmi dotkla, obzvlášť, keď obsluha nemala ani tušenia o jej zdravotných problémoch. "Zistila som, že cibuľa, cesnak a mlieko mi vôbec nerobia dobre. Posledná skúsenosť ale vo mne opäť vyvolala obavy chodiť do reštaurácií," konštatuje sklamaná Billie.

Zdroj: Facebook ​

Reštaurácia sa neskôr za nemiestny žart svojej zamestnankyne ospravedlnila, no svoju povesť si tým u 22-ročnej foodbloggerky už nenapravila. "Nikto by nemal žartovať na účet ľudí s potravinovými alergiami alebo neznášanlivosťami. Verím, že čašníčka to neurobila za účelom ublížiť mi, a že sa ten účet nemal nikdy dostať do mojich rúk. Zrejme len srandovala s kolegami, no aj tak sa ma to dotklo," uzatvára Billie.