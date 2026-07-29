Na Slovensku majú popoludní platiť výstrahy pred vysokými teplotami

BRATISLAVA - Na Slovensku majú v stredu popoludní platiť výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami. Týkajú sa najmä západného, ale aj južného Slovenska. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
V celom Bratislavskom kraji a v okresoch Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta sú vyhlásené výstrahy druhého stupňa. Ojedinele sa tam očakáva teplota vzduchu do 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ uviedol ústav.
V okresoch Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Levice, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava platí prvý stupeň výstrah. Teplota vzduchu tam môže vystúpiť na 33 stupňov Celzia. Vo všetkých spomenutých okresoch majú byť výstrahy platné od 13.00 h, predbežne do 18.00 h.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.