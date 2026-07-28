Zvrat v plánoch: Britská armáda uskutoční veľké cvičenie v Keni

LONDÝN/NAIROBI - Spojené kráľovstvo uskutoční v Keni jedno zo svojich každoročných vojenských cvičení, oznámili v utorok obe krajiny. Londýn minulý týždeň avizoval, že cvičenia sa pre nedostatok povolení budú konať inde, informuje o tom agentúra AFP.
Britská základňa
Približne 200 kilometrov severne od hlavného mesta Nairobi má v okrese Laikipiasa stálu základňu britská výcviková jednotka BATUK (British Army Training Unit Kenya). Východoafrická krajina získala nezávislosť od Spojeného kráľovstva v roku 1963. Vzťahy medzi nimi zostávajú silné a ich obranná dohoda umožňuje, aby sa niekoľko tisíc britských vojakov každoročne zapojilo do cvičenia na kenskom území.
Zvrat s povoleniami
Britské ministerstvo obrany ešte minulý týždeň uviedlo, že od kenskej vlády teraz nedostalo potrebné povolenia na uskutočnenie cvičenia a bolo preto presunuté do inej, bližšie nešpecifikovanej krajiny. Hovorca britskej vlády v utorok pre AFP povedal, že Nairobi „súhlasilo s vydaním potrebných licencií a povolení na uskutočnenie cvičenia HARAKA STORM v Keni neskôr v tomto roku“.
Kenské ministerstvo zahraničných vecí toto rozhodnutie privítalo a skonštatovalo, že „tento výsledok odzrkadľuje silu dlhodobého partnerstva medzi Keňou a Spojeným kráľovstvom“. Ani jedna krajina nešpecifikovala, o aké povolenia išlo, ani prečo neboli pôvodne vydané. Britská základňa v Keni predstavuje pre obyvateľov žijúcich v jej okolí zdroj príjmu. V minulosti však bola tiež zdrojom kontroverzií pre prípady vrážd a znásilnení, do ktorých boli zapojení britskí vojaci, píše AFP.