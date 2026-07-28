Prekvapivá analýza firiem: Európa DOMINUJE v počte žien vo vedení! No v TOMTO sme len priemer

BRATISLAVA - Európa spolu so Severnou Amerikou má oproti zvyšku sveta najväčší náskok v sociálnych kritériách udržateľnosti, konkrétne v zastúpení žien na pracovných pozíciách. V ostatných ukazovateľoch ESG vrátane environmentálnych opatrení, politík proti detskej práci a väčšiny certifikácií sa Európa od globálneho priemeru líši minimálne. Vyplýva to z analýzy Synesgy Global Observatory 2026, o ktorej informovala spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.
Ženy v európskych firmách zastávajú 36 % riadiacich pozícií, čo je o šesť percentuálnych bodov viac ako globálny priemer. Vyššie zastúpenie žien vo vedení má len Severná Amerika, kde je ich 39 %. Podľa dát analýzy, ktoré pochádzajú z viac ako 525.000 firiem zo 181 krajín a území, majú ženy v Európe vyššie zastúpenie aj v manuálnych profesiách. Tvoria 28 % všetkých zamestnancov, pričom celosvetový priemer je 23 %. Kancelárske pozície v európskych spoločnostiach zastáva 46 % žien, čo zodpovedá globálnemu priemeru.
V časti týkajúcej sa životného prostredia 31 % európskych firiem uvádza, že už realizuje opatrenia na zníženie dosahu svojej činnosti na životné prostredie. Je to rovnaký podiel ako globálny priemer. Aktuálne 28 % firiem v Európe aj celosvetovo tieto opatrenia zatiaľ len plánuje a 41 % ich zatiaľ nemá.
Podobné výsledky vykazuje aj oblasť politík týkajúcich sa ľudských práv a detskej práce. Formálnu politiku v tejto oblasti nemá 72 % európskych firiem, celosvetovo je to 71 % firiem. Internú politiku má 21 % európskych spoločností a ďalších 7 % ju má a zároveň zverejňuje na svojich webových stránkach, čo zodpovedá svetovému priemeru. Špecialista na ESG zo spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau Matej Repa však upozornil, že v oblasti vykazovania ESG je Európa v súčasnosti lídrom. Viac ako 80 % spoločností zahrnutých v databáze Synesgy pochádza z Európy.