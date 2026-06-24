Kremeľ odmietol špekulácie: Voľby do Štátnej dumy sa podľa neho neodložia

MOSKVA - Ruské úrady pokračujú v prípravách volieb do Štátnej dumy a nediskutuje sa o ich odložení, povedal v stredu médiám hovorca prezidenta Putina Dmitrij Peskov. Píše o tom agentúra TASS a exilový spravodajský web Meduza.
„Nie,“ odpovedal Peskov na otázku o prípadnom odložení volieb. „Prípravy volieb prebiehajú. Boli (voľby) vyhlásené prezidentským dekrétom,“ pripomenul. Dva zdroje blízke ruskej prezidentskej administratíve v uplynulých dňoch pre Meduzu uviedli, že tzv. siloviki z FSB a šéf ruskej Národnej gardy Viktor Zolotov chceli presvedčiť prezidenta Vladimira Putina, aby voľby odložil. Podľa jedného zo zdrojov sa „rozhovory o ich odložení a v skutočnosti o ich zrušení v blízkej budúcnosti“ začali už na jar 2026.
Hlavnými argumentmi boli zhoršujúca sa ekonomická situácia vrátane súčasného nedostatku benzínu a klesajúca podpora vládnej strany Jednotné Rusko. Jeden zo zdrojov Meduzy však poznamenal, že diskusie o odložení volieb do Štátnej dumy sú len „na úrovni rečí“. „Na prezidentovom stole nie sú žiadne dokumenty a možno ani nebudú,“ dodal.
Parlamentné voľby sa v Rusku uskutočnia od 18. do 20. septembra a obyvatelia okupovaného Donbasu a tzv. Novoruska budú voliť poslancov v Štátnej dume prvýkrát. Súbežne sa uskutočnia voľby do zákonodarných zborov v 39 regiónoch a desiatich gubernátorských volieb. Celkovo pôjde o približne 23.000 mandátov.