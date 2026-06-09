Hororové VIDEO z ulice desí internet: Žena pozerala do mobilu, zrazu sa prepadla pod zem!

RIO DE JANEIRO – Toto sú zábery, z ktorých behá mráz po chrbte. Stačila krátka chvíľka nepozornosti a bežná prechádzka po ulici sa pre mladú ženu zmenila na boj o holý život. Na internete sa rýchlo šíri video z bezpečnostnej kamery, ktoré zachytáva moment, kedy sa pod 32-ročnou chodkyňou doslova prepadla zem. Skončila v hlbokej kanalizačnej šachte a jej stav je momentálne vážny.
K šokujúcemu incidentu došlo v štvrti Maracanã v brazílskom Rio de Janeiro. Mladá žena kráčala po chodníku, no namiesto cesty pred seba hľadela do obrazovky svojho mobilného telefónu. Kvôli tomu si nevšimla nebezpečenstvo, ktoré na ňu číhalo priamo pod nohami.
Keď žena stúpila na kovový poklop kanalizačnej studne, ten sa pod jej váhou okamžite prevrátil. 32-ročná Brazílčanka v stotine sekundy zmizla v hlbokej tmavej diere. Na pomoc jej okamžite pribehli šokovaní okoloidúci a vodič taxíka, ktorí zalarmovali záchranné zložky. Ženu sa nakoniec podarilo z kanála vytiahnuť a vo vážnom stave s početnými zraneniami ju previezli do nemocnice.
Vyšetrovanie polície a zábery z mestských kamier odhalili, čo tragédii predchádzalo. Okolo druhej hodiny v noci sa pri rovnakej studni pristavili dvaja muži, ktorí sa pokúsili masívny kovový poklop ukradnúť – pravdepodobne s cieľom speňažiť ho v zberných surovinách.
Hoci ho nakoniec neodniesli a nechali na mieste, zanechali ho v totálne dezolátnom stave. Poklop nesprávne upevnili a urobili z neho smrteľnú pascu. Prípadom sa už intenzívne zaoberá tamojšia polícia, ktorá po neznámych mužoch pátra.