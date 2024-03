Izrael vyšle delegáciu do Kataru na rokovania o Pásme Gazy

Izraelská polícia bráni aktivistom blokovať kamióny s humanitárnou pomocou do pásma Gazy na hraničnom priechode Kerem Šalom medzi Izraelom a Gazou v pondelok 29. januára 2024 v južnom Izraeli. (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

Izraelský bezpečnostný kabinet podľa správy schválil vyslanie delegácie do Kataru. Vyjednávačov povedie riaditeľ spravodajskej služby Mosad David Barnea a do Dauhy by mali odcestovať v pondelok. Sprostredkovatelia Katar, Egypt a USA sa snažia pokročiť v stagnujúcich rozhovoroch o dočasnom prímerí v konflikte v Gaze a výmene izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov.

archívne video

Počas operácií v Chán Júnise našli vojaci desiatky granátov a výbušnín používaných na streľbu z dronov (Zdroj: X/IDF)

Bezpečnostná kabinet však dal izraelských vyjednávačom len všeobecný mandát, uviedol izraelský novinár Barak Ravid zo spravodajského portálu Axios na sociálnej sieti. Palestínske militantné hnutie Hamas predtým predložilo sprostredkovateľom nový návrh. Nežiada v ňom už o to, aby Izrael pred výmenou prvých rukojemníkov za väzňov ukončil vojnu. Ukončením bojových operácií by Hamas podmieňoval len druhú fázu prepustenia rukojemníkov. Priblížil sa tak k plánu s viacerými fázami, ktorý sprostredkovatelia predstavili pred niekoľkými týždňami a s ktorým Izrael súhlasil.