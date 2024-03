Macron otvorene o vyslaní francúzskych vojakov na Ukrajinu: Diskusia na túto tému mala ostať dôverná!

Emmanuel Macron a Robert Fico (Zdroj: SITA/AP Photo/Lewis Joly)

PARÍŽ - Téza o možnom vyslaní francúzskych vojakov na Ukrajinu bola signálom pre Rusko, ktoré sa inak pred ničím nezastaví, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtkovom televíznom rozhovore. Kremeľ nič nerešpektuje a tak by bola chyba mu prezradiť, kam už nie sme ochotní zájsť, vysvetľoval Macron svoj postoj. Vylúčil však, že by Francúzsko pristúpilo k ofenzíve, len trval na nutnosti byť pripravený.

"Nikdy nepovedieme ofenzívu, nikdy neprevezmeme iniciatívu. Francúzsko je mierová sila," povedal Macron. Podľa neho si západné krajiny stanovili príliš veľa obmedzení. "Keby sa situácia mala zhoršiť, tak musíme byť pripravení a budeme pripravení," povedal ďalej Macron. Podľa neho sa ľudia, ktorí si stanovujú obmedzenia v podpore Ukrajiny, rozhodli byť slabí tvárou v tvár ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý sa naopak rozhodol prekročiť všetky medze.

Vo vzťahu k Rusku a k vojne na Ukrajine, ktorú Moskva pred dvoma rokmi rozpútala, sú stále na stole všetky varianty a žiadnu z nich nemožno vylúčiť, povedal Macron. Dodal, že v tomto ohľade sa s ním počas nedávnej návštevy Prahy zhodlo niekoľko európskych štátnikov.

Diskusia mala ostať dôverná

Francúzky prezident sa v tejto súvislosti vyjadril aj k Robertovi Ficovi, ktorého kritizoval za to, že vyzradil debatu o tom, či poslať na Ukrajinu vojakov a označil ho za politika, ktorý je veľmi blízky Rusku.

"Téma pozemných vojsk sa dostala do verejnej debaty, pretože slovenský premiér, ktorý je veľmi blízky Rusku, hovorí, že existuje tajný projekt vyslať pozemné jednotky,“ citoval Macrona Denník N. Fico pred cestou do Paríža prezradil, že to má byť jednou z tém a, že jeho vláda nikdy nebude za vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu.

Víťazstvo Ruska by znížilo dôveryhodnosť Európy na nulu

"Jadrové zbrane nie sú nástrojom destabilizácie alebo hrozby, ale bezpečnostným nástrojom," uviedol Macron v reakcii na otázku moderátorov na stupňujúcu sa frekvenciu hrozieb použitia jadrových zbraní ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Macron trval na tom, že Francúzsko ako jediná jadrová mocnosť v Európskej únii má tiež veľkú zodpovednosť.

Macron ďalej uviedol, že v konflikte, ktorý je podľa neho pre Európu a Francúzsko existenčný, je "ohrozená bezpečnosť celého svetadielu a víťazstvo Ruska na Ukrajine by znížilo dôveryhodnosť Európy na nulu."

"Ak by sa situácia zhoršila, sme pripravení zabezpečiť, aby Rusko túto vojnu nikdy nevyhralo," povedal Macron pre francúzske verejnoprávne médiá a varoval, že každý, kto obhajuje obmedzenia pomoci Ukrajine, si vyberá porážku. Podľa jeho slov je od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 v našom slovníku príliš veľa obmedzení. "Pred dvoma rokmi sme povedali, že tanky nikdy nepošleme. Ale poslali sme ich. Pred dvoma rokmi sme povedali, že nikdy nepošleme rakety stredného doletu. Poslali sme ich," povedal.