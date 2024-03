Obrovská rodinná tragédia: Dievča (†12) zomrelo po tom, ako trpelo veľkými bolesťami hlavy

Gemma Caffreyová zomrela v detskej nemocnici. (Zdroj: X/Rosa Soares)

NEWCASTLE - Rodičia zaspomínali na svoju „šťastnú, usmievavú“ 12-ročnú dcéru, ktorá zomrela po prevoze do nemocnice s veľkými bolesťami hlavy počas dovolenky. Gemma Caffreyová zomrela v detskej nemocnici Great North v Newcastli 25. októbra 2021 po tom, čo začala trpieť silnými bolesťami hlavy na dovolenke v neďalekom zámku Haggerston v Northumberlande.

Vyšetrovanie koronerov v Newcastle dospelo k záveru, že smrť Gemmy bola spôsobená cerebrálnou venóznou sínusovou trombózou (CVT), ktorá zabraňuje odtoku krvi z mozgu. Asistentka koronera Karen Dilksová však povedala, že „základná príčina je nezistená“.

Gemmini rodičia Alison a Graeme Caffreyovci vzdali hold svojej dcére po vyšetrovaní a povedali: „Gemma bola šťastná, temperamentná a vždy sa usmievala. Aj jej smiech bol veľmi nákazlivý.“

A dodali: "Bola plná života a veľmi, veľmi šikovná. Milovala školu a stýkala sa so svojimi priateľmi. Prevádzkujeme vlastnú firmu a keď sme niekedy odišli, išla s nami – bola veľmi dobre scestovaná.“

Z výsledkov vyšetrovania vyplýva, že Gemma a jej rodičia boli v októbri 2021 na dovolenke na hrade Haggerston v Northumberlande, keď začala trpieť silnými bolesťami hlavy, kvôli ktorým sa prebudila uprostred noci.

Dňa 11. októbra 2021 bola prevezená do nemocnice Northumbria Specialist Emergency Care Hospital v Cramlingtone v štáte Northumberland. Potom ju previezli do detskej nemocnice Great North v ten istý deň, kde neskôr podstúpila kraniektómiu, keď jej odstránili časť lebky, aby sa uvoľnil tlak na mozog.

Caffreyovci hovorili o tom, ako Gemma milovala hrad Haggerston a že ho navštevovala so svojou rodinou z Hamiltonu v Lanarkshire trikrát do roka – na Veľkú noc, v lete a v októbri.

Gemmu ktorá milovala kone, požiadali, aby sa počas svojho pobytu vybrala na výlet s poníkmi na hrad Haggerston. Rodičom však povedala, že sa na to necíti, čo u páru vyvolalo obavy.

Pani Caffreyová povedala: „Vedeli sme, že niečo nie je v poriadku, pretože sme jej rezervovali jazdu na poníkoch a ona sa v sobotu zobudila a povedala: ´Nemôžem tam ísť´. V tej chvíli sme vedeli, že niečo nie je v poriadku, pretože to bola jej vášeň."

„Práve v júni začala jazdiť na koni. Už od piatich rokov mi hovorila, že chce jazdiť na koni. Nakoniec som ustúpil v júni a bola neuveriteľná. Jej obľúbený poník bol Sparky a vždy hovorila, že chce vlastného poníka. Sparky viedol Gemminu rakvu na jej pohrebe.“

Po vyšetrovaní Gemmini rodičia povedali: „Veľmi sa nám uľavilo, že sa proces skončil. Mali sme možnosť položiť naše otázky priamo (personálu, ktorý sa staral o Gemmu) a teraz mám pocit, že môžeme bojovať za spravodlivosť pre Gemmu."

„Trvalo to už veľmi dlho. Koroner aj (rodinný styčný dôstojník) však boli veľmi dôkladní a ocenili všetko, čo sa stalo.“

Rodičia dodali: „Chceme zvýšiť povedomie o CVT, najmä u detí, takže toto sa už nikdy nebude a nikdy nemôže opakovať. Bolesti hlavy sú jedna vec. Ale bolesti hlavy, ktoré vás prebudia zo spánku, by ste nemali ignorovať. Žiadny praktický lekár by to nemal ignorovať. CVT, aj keď je zriedkavá, je smrteľná. Za takýchto okolností nemôžete prehnane reagovať. Ak sa nám podarí sa trochu viac zviditeľniť a založiť profil, môžeme tak pomôcť ďalšej rodine.“ Caffreyovci teraz plánujú založiť charitatívnu organizáciu na zvýšenie povedomia o CVT.