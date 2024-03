Europarlament podporil prísnejšie pravidlá pre bezpečnosť hračiek

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválil svoju pozíciu k prepracovaným pravidlám EÚ o bezpečnosti hračiek. Píše sa to v tlačovej správe EP.

Návrh pravidiel, za ktoré zahlasovalo 603 poslancov, päť bolo proti a 15 sa zdržalo hlasovania, má znížiť počet nebezpečných hračiek predávaných na jednotnom trhu EÚ a lepšie chrániť deti pred súvisiacimi rizikami, informuje spravodajca TASR. Schválený text reaguje na množstvo nových výziev, najmä tých vyplývajúcich z digitálnych hračiek a online nakupovania, a mení existujúcu smernicu na priamo uplatniteľné nariadenie. Návrh sa zameriava na zdravie a vývoj detí a posilňuje požiadavky a zákazy určitých chemických látok v hračkách. Existujúci zákaz karcinogénnych a mutagénnych látok alebo látok toxických pre reprodukciu (CRM) sa rozširuje na chemikálie, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre deti, ako sú endokrinné disruptory alebo chemikálie ovplyvňujúce dýchací systém.

Nové pravidlá sú zamerané na chemikálie

Nové pravidlá sa zameriavajú aj na chemikálie, ktoré sú toxické pre konkrétne orgány alebo sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické. Hračky by tiež nemali obsahovať žiadne per- a polyfluórované alkilové látky (PFA). Všetky hračky predávané v EÚ budú musieť mať digitálny produktový pas (nahrádzajúci vyhlásenie EÚ o zhode), v ktorom sa podrobne uvádza súlad s príslušnými bezpečnostnými pravidlami. To zlepší vysledovateľnosť hračiek a dohľad nad trhom a colné kontroly sa zjednodušia a zefektívnia. Spotrebitelia budú mať jednoduchý prístup k bezpečnostným informáciám a varovaniam, napríklad prostredníctvom QR kódu.

Ďalšie kroky prijme nový europarlament

Podľa pozície EP hračky s digitálnymi prvkami musia spĺňať štandardy bezpečnosti, ochrany a súkromia už od svojho návrhu. Hračky využívajúce umelú inteligenciu spadajúce do pôsobnosti nového zákona o umelej inteligencii budú musieť spĺňať požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov a súkromie. Hračky musia tiež spĺňať nedávno aktualizované pravidlá všeobecnej bezpečnosti výrobkov, napríklad pokiaľ ide o online predaj, hlásenie nehôd, právo spotrebiteľa na informácie a nápravu. Ďalšie kroky v rámci navrhovanej legislatívy prijme nový europarlament, ktorý bude zložený na základe výsledku eurovolieb zo 6. až 9. júna.