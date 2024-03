Z trhu sťahujú obľúbenú pomôcku do kuchyne! Ak ju máte doma, prestaňte ju používať

(Zdroj: Getty Images, Pixabay)

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) varuje pred ďalším nebezpečným výrobkom. Je ňou smaltová naberačka. Spotrebiteľom odporúča, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

ÚVZ SR dostal na základe vykonaných kontrol na trhu v SR Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave oznámenie o nevyhovujúcom výrobku s názvom "Naberačka smalt", s priemerom 9 centimetrov, modrobielej farby, s EAN kódom 8592381166809. Krajinou pôvodu je Česká republika, iné označenie má 140294. Výrobok bol odobratý v obchodnej sieti.

"Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, testovaný výrobok nespĺňa požiadavky nariadenia EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov," vysvetľuje ÚVZ SR.

Úrad dodáva, že pri vizuálnom hodnotení migračných výluhov vzorky za podmienok testu I., II. a III., ktoré simulujú najprísnejšie, ale aj reálne podmienky použitia výrobku spotrebiteľmi a pri oteroch vzoriek do papierovej vaty po vykonaných migračných skúškach vykazovala vzorka mechanickú nestálosť.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave prijíma opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Zároveň bude výrobok hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. "Keďže sa uvedený výrobok môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja," uzatvára ÚVZ SR.

