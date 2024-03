Rusko je podľa Putina pripravené na jadrovú vojnu! Ak sa bude cítiť ohrozené, zaútočia

Vladimir Putin (Zdroj: Getty Images, TASR/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Rusko je pripravené použiť jadrové zbrane v prípade ohrozenia svojej štátnosti, zvrchovanosti či nezávislosti. Uviedol to v stredu šéf Kremľa Vladimir Putin. Vyjadril tiež presvedčenie, že USA sa zdržia konania, ktoré by podľa neho mohlo jadrový konflikt spustiť. Informujú o tom správy z agentúr AP a Reuters.

"Z vojensko-technickej stránky sme, samozrejme, pripravení," povedal Putin pre ruské médiá. USA si podľa jeho slov uvedomujú, že nasadenie amerických vojakov na ruskom území či na Ukrajine by Rusko považovalo za intervenciu. "Preto si nemyslím, že všetko k tomu smeruje (k jadrovej konfrontácii); sme však na to pripravení," povedal.

Šéf obrany o kroku Putina: Snáď mu nenapadne použiť jadrové zbrane! Je to šialené, bol by to svetový konflikt (Zdroj: Topky/Maarty)

Putin pripomenul, že prípadné použitie jadrových zbraní je špecifikované v jadrovej doktríne Kremľa spolu s okolnosťami, za akých ich Rusko môže použiť. Konečné rozhodnutie o ich možnom nasadení je v kompetencii ruského prezidenta, píše Reuters s tým, že Rusko a USA vlastnia viac než 90 percent jadrových zbraní vo svete.

Vojna na Ukrajine spustila najvážnejšiu krízu vo vzťahoch Ruska so Západom od kubánskej raketovej krízy v roku 1962 a Putin už opakovane varoval, že Západ v prípade vyslania vojakov do boja na Ukrajinu riskuje jadrovú vojnu, pripomína Reuters.