Zelenskyj otvorene o postojoch Viktora Orbána: Maďarsko hrá veľmi nebezpečnú hru!

(Zdroj: SITA/AP/Roman Koksarov, SITA/AP Photo/Denes Erdos)

Podľa Zelenského bola Európa pred úplným ruským útok veľmi rozdelená, ale invázia ju zjednotila okolo Ukrajiny. "A vďaka tejto podpore bola Ukrajina schopná zastaviť Rusko," poznamenal v rozhovore ukrajinský prezident. V tejto súvislosti sa vyjadril aj k odmeraným postojom Maďarska smerom k Ukrajine. Maďarsko s premiérom Viktorom Orbánom podľa neho niekedy "hrá veľmi nebezpečnú hru."

"Je to nebezpečné predovšetkým pre samotné Maďarsko. Táto krajina vie, čo je to invázia, vie, aké sú dôsledky fašistického režimu, a prekvapuje ma, že posolstvá Budapešti sú voči Ukrajine radikálne. Hranie hier s Trumpom nebude fungovať. Je to nezávislý líder. Nikto nemá rád slabých priateľov," dodal Zelenskyj.

Ukrajina nežiada o vyslanie vojakov NATO

Ukrajinský prezident sa vyjadril aj k nedávnym slovám francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý hypoteticky nevylúčil vyslanie vojakov západných krajín na Ukrajinu. "Kým bude Ukrajina odolávať, francúzska armáda môže zostať na francúzskom území," odkázal Zelenskyj.

Na východe Ukrajiny sa podarilo zastaviť postup ruských síl

Zelenskyj v rozhovore tiež uviedol, že postup ruských síl na Ukrajine bol "zastavený" a situácia je pre ukrajinskú armádu v porovnaní s uplynulými troma mesiacmi oveľa lepšia. "Naše velenie, naša armáda zastavila ruský postup na východe Ukrajiny," povedal.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 746 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ukrajina podľa jeho slov aktuálne stavia "viac ako tisíc kilometrov" opevnení. "Je to veľmi náročná úloha. Musia byť pevné a odolné voči zmenám klímy..., ale aj odolné voči akémukoľvek vojenskému vybaveniu, ktoré sa používa proti týmto obranným líniám," vysvetlil.