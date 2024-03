Harrisová vyjadrila na stretnutí s Gancom hlboké znepokojenie zo situácie v Gaze

Kamala Harrisová (Zdroj: SITA/AP Photo/Mike Stewart)

WASHINGTON - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová vyjadrila v pondelok na stretnutí s ministrom izraelského vojnového kabinetu Bennym Gancom "hlboké znepokojenie" nad situáciou, akej čelia civilisti v Pásme Gazy. Izrael v tejto súvislosti vyzvala, aby do palestínskej enklávy vpustil viac dodávok humanitárnej pomoci. Na palestínske militantné hnutie Hamas zase apelovala, aby súhlasilo s dohodou o šesťtýždňovom prímerí.

Podľa agentúry AFP stretnutie tejto dvojice v Bielom dome podčiarklo názorové rozpory v izraelskom vládnom kabinete, ako aj narastajúcu frustráciu Washingtonu z toho, ako pravicová vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahu vedie vojnu v Gaze. Biely dom však zároveň bagatelizoval domnienky, že by stretnutie s Harrisovou mohlo prehĺbiť názorové rozkoly Netanjahua s Gancom, ktorý je jeho najväčším politickým rivalom.

archívne video

Pod iránskym vedením sa agenti Hamasu naučili ovládať a vyrábať presné komponenty na výrobu rakiet a strategické zbrane. (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Harrisová už v nedeľu vyzvala na okamžité prímerie v Pásme Gazy a dôrazne naliehala na Izrael, aby povolil rozsiahlejšie dodávky humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Podľa AFP boli jej nedeľné vyjadrenia jednou z dosiaľ vôbec najostrejších kritík zo strany USA na adresu Izraela od vypuknutia vojny v Gaze. Povedala napríklad aj to, že Izrael nemá čím ospravedlniť nevpustenie väčšieho množstva pomoci do Gazy.

Benny Ganc (Zdroj: SITA/AP Photo/J. Scott Applewhite)