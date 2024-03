Z Pásma Gazy je potrebné evakuovať približne 8000 pacientov, uviedla WHO

Palestínčania utekajú na juh v tretí deň prímeria medzi Izraelom a Hamasom na ceste Salah al-Din v centrálnej časti Pásma Gazy v nedeľu 26. novembra 2023. (Zdroj: SITA/AP Photo/Hatem Moussa)

ŽENEVA - Približne 8000 pacientov je potrebné evakuovať z Pásma Gazy, uviedol v utorok predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na palestínskom území Rik Peeperkorn. Presun týchto pacientov by pomohol odbremeniť tamojších zdravotníkov a nemocnice, ktoré sa usilujú o prevádzku vo vojnovej zóne. Informuje o tom agentúra AFP.

Podľa Peeperkorna zranenia približne 6000 pacientov súvisia s prebiehajúcim konfliktom, ďalších 2000 sú bežní pacienti. Pred začiatkom vojny bolo podľa neho z Pásma Gazy do východného Jeruzalema a na Západný breh Jordánu odoslaných 50 až 100 pacientov denne. Približne polovicu tvorili pacienti trpiaci onkologickými ochoreniami.

archívne video

Jan Lipavský v Bruseli o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Od 7. októbra do 20. februára odoslali na lekárske ošetrenie mimo Pásma Gazy len 2293 pacientov, pričom do tohto procesu bola zapojená WHO, orgány v Pásme Gazy, Izraeli a Egypte a riaditelia nemocníc, uviedol Peeperkorn a dodal, že WHO od novembra nalieha na zefektívnenie systému medicínskej evakuácie a "nerozumieme... prečo sa to v podstate nedeje". Egypt, ďalšie krajiny na Blízkom východe a niektoré európske krajiny navrhli, že prijmú pacientov a ich sprievodcov.

Väčšia polovica nemocníc v Pásme Gazy nefunguje

"Chceme vidieť a snažíme sa o organizovanú, stabilnú medicínsku evakuáciu. Predovšetkým pre pacientov, ktorí to potrebujú a zaslúžia si kvalitnejšiu liečbu," povedal Peeperkorn. "Zároveň by to pomohlo zmierniť obrovský stres, ktorému sú vystavené tieto kolabujúce zdravotnícke služby v Gaze," dodal. Až 23 z celkovo 36 nemocníc v Pásme Gazy podľa neho nefunguje a prevádzka ostatných je len čiastočná.

Vojna v Pásme Gazy vypukla 7. októbra po útoku hnutia Hamas na Izrael, ktorý si podľa AFP vyžiadal asi 1160 obetí. Militanti okrem toho uniesli aj rukojemníkov, pričom zhruba 130 z nich je stále v Pásme Gazy. Odvetné vojenské akcie Izraela a pozemná ofenzíva v Pásme Gazy si podľa tamojších úradov vyžiadali vyše 30.600 obetí.