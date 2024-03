Českí poľnohospodári chcú znova protestovať: Vo štvrtok plánujú prejazd Prahou

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Alvaro Barrientos)

PRAHA - Českí poľnohospodári plánujú vo štvrtok opäť protestovať. Do Prahy prídu so stovkami kusov techniky, mesto však nechcú zablokovať, ale plánujú iba pomalý prejazd. Akcia by mala byť zameraná na vládne budovy a plánujú na ňu prísť roľníci z celej krajiny. V pondelok to oznámil prezident Poľnohospodárskeho zväzu Martin Pýcha.