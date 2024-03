Českí poľnohospodári pred úradom vlády vysypali hnoj: Výborný pre nich vyrokoval maximum, nemá ďalšie ústupky

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Alvaro Barrientos)

Protestná jazda traktorov začala okolo siedmej hodiny ráno. Traktory obchádzajú "okružnú trasu" okolo Letenských sadov a cez nábrežie Edvarda Beneša. Chcú vytvoriť súvislú kolónu techniky a s ňou po trase krúžiť približne do 11.00 h. Vytvoriť súvislú kolónu sa im zatiaľ podľa stanice ČT24 nepodarilo. Po skončení protestnej jazdy mestom chcú od 12.00 h protestovať pred úradom vlády.

Na štátnej hranici Holíč - Hodonín zablokovali farmári dopravu (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Práve pred Strakovou akadémiou protestujúci vysypali hnoj. Pražský dopravný podnik preto musel odkloniť električkovú linku, ktorá okolo úradu vlády premáva. Situácia podľa polície skomplikovala aj individuálnu dopravu. Polícia neskôr oznámila, že zadržala muža, ktorý hnoj vysypal. Je podľa nej podozrivý zo spáchania niekoľkých priestupkov.

Vysypanie hnoja kritizoval aj minister pôdohospodárstva Marek Výborný. "Právo kohokoľvek na protest rešpektujem a som pripravený vyraziť férovo diskutovať medzi poľnohospodárov. Poctivý prístup očakávam aj od usporiadateľov, ktorí sľúbili nezablokovať dopravu v Prahe vrátane MHD. Hnoj vysypaný na električkové koľaje za takýto prístup nepovažujem," napísal na sociálnej sieti X.

Protest v Prahe tentokrát organizujú dve veľké organizácie Agrárna komora a Poľnohospodársky zväz. Naposledy protestovali pred dvomi týždňami v prihraničných oblastiach. Požadujú podporiť zamestnanosť na vidieku, nekrátiť podporu pre životné podmienky zvierat a vrátiť zdanenie pôdy na úroveň pred vládnym konsolidačným balíčkom, prípadne nezdaňovať európske prevádzkové dotácie. Ďalšou požiadavkou je, aby vláda aktívne obhajovala záujmy českých poľnohospodárov v súvislosti s obchodnou dohodou s Ukrajinou. Piatou požiadavkou je maximálne možné zvýšenie mimoriadnej pomoci poľnohospodárom, ak to Európska komisia dovolí.

Pre farmárov nemám ďalšie ústupky, vyrokoval som maximum, tvrdí Výborný

Česká vláda nie je pripravená konať pod ultimátami a tlakom protestov, reagoval na štvrtkový protest poľnohospodárov v Prahe minister pôdohospodárstva Marek Výborný. Pripomenul, že zástupcom agrárnych organizácií minulý týždeň v piatok predstavil balíček pomoci ich sektoru, ktorý vyrokoval na vláde, a nič ďalšie pre nich nemá.

Zdôraznil, že s poľnohospodármi nikdy nehral hry v štýle, že po tom, ako budú s traktormi jazdiť týždeň po Prahe, tak niečo ďalšie prinesie. "Žiadne ďalšie ústupky nemám. Naozaj hrám férovú hru. Ak som povedal, že som v piatok predstavil finálny balíček podpory českého poľnohospodárstva, tak za mňa to platí a nič ďalšie v rukáve nemám," povedal s tým, že sa snažil vyrokovať maximum možného.

Mrzí ho vyhlásenie Agrárnej komory a Poľnohospodárskeho zväzu, že neboli naplnené ich očakávania a že si vláda neuvedomuje zložitú situáciu, v ktorej sa agrárny sektor v ČR nachádza. "Nič z toho nie je pravda. Jednak vláda aj ja ako minister pôdohospodárstva sme si dobre vedomí neľahkej situácie nielen českých, ale aj európskych poľnohospodárov a ja sa tomu posledné dni a týždne venujem ako úplnej priorite," povedal Výborný.

Vo vláde sa dohodli na poskytnutí mimoriadnej pomoci poľnohospodárom vo výške dvoch miliárd korún

Spresnil, že sa vo vláde dohodli na poskytnutí mimoriadnej pomoci poľnohospodárom vo výške dvoch miliárd korún v roku 2024, a to z časti posilnením národných dotácií. Pomoc v rovnakej výške chcú zabezpečiť aj v roku 2025 – tam však ešte len hľadajú cesty, ako podporu doručiť.

Sú podľa neho len dve veci, ktoré nebol schopný vyjednať, a to daň z nehnuteľnosti z poľnohospodárskej a lesnej pôdy a nezdanenie dotácií. To by podľa neho nebola správna cesta. "Ak nebudeme zdaňovať dotácie, tak pomôžeme tým, ktorý ich reálne berú. A to nie sú tí, ktorí sú v problémoch, ale tí, ktorí vykazujú zisk," dodal.