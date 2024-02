Šokujúce odhalenie o šéfovi Kremľa: TOTO je Putinovo slabé miesto, tvrdí Chodorkovskij

Michail Chodorkovskij (Zdroj: TASR/AP Photo/Yves Logghe, File)

Bývalý oligarcha Michael Chodorkovskij (60) sa stal známym ako zakladateľ ropnej spoločnosti Jukos. Po viac ako desiatich rokoch väzenia dostal v roku 2013 milosť a odvtedy žije v exile vo Švajčiarsku a Anglicku. Chodorkovskij teraz obhajuje demokratické reformy v Rusku a je prominentným kritikom Putinovho režimu.

V článku pre noviny „Bild“ Chodorkovskij píše: „Putin má stále vážne slabé miesto. Je to formálna legitimita, ktorú potrebuje na uplatnenie svojho nároku na moc. Táto legitimita sa skladá z dvoch zložiek: Zabezpečiť si volebné víťazstvo a uznanie medzinárodným spoločenstvom – najmä západnými demokraciami.“

Chodorkovskij očakáva 30 až 40 percentnú podporu Putina

Podľa Chodorkovského sa všeobecne verí, že Putin kontroluje volebný systém a manipuluje výsledky volieb vo svoj prospech. Hoci je to v spoločnosti všeobecne známe, mnohí veria, že za Putinom stojí väčšina.

Nie je jasné, aká presne je podpora pre Putina, ale kritik Kremľa odhaduje, že by mohla byť medzi 30 a 40 percentami. Určiť skutočné výsledky volieb sa ukazuje ako mimoriadne ťažké, pretože okrem Putina sú na hlasovacích lístkoch len kandidáti so zjavne nízkou akceptáciou a sčítanie hlasov je zmanipulované. Slobodná volebná kampaň je v tomto prostredí sotva možná.

Opozícia však vyvinula stratégie, ako ticho protestovať proti Putinovmu systému a spochybňovať jeho legitimitu. Takouto taktikou je kampaň „Napoludnie proti Putinovi“, v ktorej sú odporcovia Putina vyzvaní, aby išli do volebných miestností v dohodnutom čase. Veľké množstvo ľudí v určitú dennú dobu nemožno prehliadnuť a treba to vnímať ako protest.

Západ by mal poprieť Putinovu legitimitu

Podľa Chodorkovského je kľúčové aj vonkajšie uznanie Putina Západom. Napriek viacerým funkčným obdobiam a kontroverzným taktikám, vrátane anexie Krymu a údajnej vraždy politického oponenta Alexeja Navaľného, ​​Západ Putinovo prezidentovanie doteraz uznáva.

Chodorkovskij má ďalšiu radu. Putin začne svoje nové funkčné obdobie so značným balastom. Medzinárodný trestný súd na neho vydal zatykač za zločiny proti ukrajinským deťom. Krátko pred voľbami zavraždili jeho najvýznamnejšieho politického súpera. „Demokratické vlády západných krajín majú všetky dôvody neuznať legitímnosť Putinovho nového funkčného obdobia,“ povedal Chodorkovskij pre noviny „Bild“.