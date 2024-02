Ruský exprezident vyslovil ďalšiu hrozbu: Moskva sa bude usilovať pomstiť sa za sankcie Západu

Dmitrij Medvedev (Zdroj: SITA/Ekaterina Shtukina/Sputnik, Government Pool Photo via AP)

MOSKVA - Moskva sa bude usilovať pomstiť sa za rozsiahle sankcie, ktoré voči Rusku zaviedli krajiny Západu. Uviedol to v sobotu ruský exprezident Dmitrij Medvedev. Správu sme prevzali z agentúry AFP.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 730 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

"Dôvod (pre sankcie) je jasný: čím horšie sa majú občania Ruska, tým lepšie pre západný svet," napísal Medvedev v aplikácii Telegram. "Musíme na to pamätať a mstiť sa, kdekoľvek to je možné," dodal. Medvedev Rusov vyzval, aby v oblasti hospodárstva vytvárali pre Západ ťažkosti a podnecovali verejnú nespokojnosť s politickými opatreniami úradov západných krajín. Spojené štáty v piatok oznámili viac ako 500 nových sankcií v reakcii na smrť ruského opozičného politika Alexeja Navaľného a v súvislosti s druhým výročím začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Členské krajiny Európskej únie prijali 13. balík sankcií

Tieto opatrenia zasiahnu finančný sektor Ruska vrátane platobného systému Mir či vojenský priemysel, siete verejného obstarávania a subjekty na viacerých kontinentoch, ktoré obchádzajú už uložené sankcie. Členské krajiny EÚ prijali 13. balík sankcií, ktorý sa podľa Európskej komisie zameriava na ďalšie obmedzenie prístupu Ruska k vojenských technológiám (najmä dronov) a rozšírenie sankčného zoznamu. Opatrenia sa vzťahujú na 106 osôb a 88 právnych subjektov. Celkovo je na sankčnom zozname EÚ už 2000 osôb a subjektov.

Nový balík sankcii vo štvrtok ohlásila aj Británia. Sú zamerané voči 50 jednotlivcom a subjektom s cieľom oslabiť zbrojný arzenál ruského prezidenta Putina a zmenšiť objem financií, ktoré môže Rusko na vojnu vynakladať. Sankčné opatrenia v koordinácii s Britániou a USA oznámila v piatok aj Kanada.