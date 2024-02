Voľba nového šéfa SIS: Podľa Tarabu našli riešenie, Sulík hovorí o obchádzaní zákona! Gašpar si za synom stojí

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vláda má právo mať svojho nominanta vo vedení Slovenskej informačnej služby (SIS), našli sme riešenie. Vyhlásil to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Líder SaS Richard Sulík považuje riešenie vedenia SIS cez zmenu jej štatútu za obchádzanie zákona.

"Potrebujeme stabilizovať SIS, máme právo si tam dať vlastného nominanta," zdôraznil Taraba. Vláda má podľa neho aj právo povedať, že tajnú službu nebude riadiť nominant predošlej vlády. Podotkol, že SIS aktuálne nemá riadne vedenie a riadi ju len poverený námestník. Keďže sa prezidentka nevyjadrila k ich nominantovi Pavlovi Gašparovi, vláda podľa jeho slov našla riešenie. Prípadné riešenie, že by sa z Gašpara stal námestník SIS a ten by bol poverený riadením, považuje za legitímne. "Všetko, čo je zákonné, je legitímne," vyhlásil.

archívne video

Tomáš Taraba po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Sulík reagoval tým, že zákony nikdy nie sú dokonalé a vláda ich teraz len obchádza. Vo všeobecnosti podľa jeho slov opozícia nekritizuje ani nespochybňuje právo vlády mať svojich nominantov vo funkciách. Podčiarkol však, že aj títo nominanti musia spĺňať nejaké predpoklady.

Taraba označil postup prezidentky za nejasný

Obaja sa vyjadrili aj k novele Trestného zákona. Taraba označil postup prezidentky Zuzany Čaputovej za nejasný. Skonštatoval, že prezidentka má pri zákone dve možnosti - ak s ním súhlasí, tak ho podpíše, a ak nie, vráti ho poslancom na opätovné prerokovanie. Preto koalícia čakala, že návrh prezidentka vráti. Uviedol, že mala šancu opraviť premlčacie lehoty pri násilných trestných činoch. Taraba tvrdí, že Ústavný súd (ÚS) vo finále nemôže rozhodnúť o zákone, ktorý ešte nevyšiel v zbierke zákonov. Odvoláva sa na staršie vyjadrenie súdu. Podľa jeho slov by tak ÚS išiel napokon sám proti sebe.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Sulík podčiarkol, že ÚS by neporušil žiaden zákon, ak by o novele rozhodol ešte pred jej zverejnením v zbierke. Očakáva, že vládna koalícia bude zdržiavať proces zverejňovania novely. "Potrebujú si zabezpečiť beztrestnosť," povedal s tým, že to vidieť z konania predstaviteľov koalície. Obáva sa preto, že novela napokon bude platiť. "Koalícia tým pácha obrovské škody," podčiarkol a poukázal na výhrady odborníkov z praxe aj na výhrady Európskej únie.

Môj syn spĺňa predpoklady na šéfa SIS, tvrdí Gašpar

Štátny tajomník rezortu spravodlivosti Pavol Gašpar podľa poslanca Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD) spĺňa vedomostné, odborné, kvalifikačné aj vzdelávacie predpoklady byť šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS). Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. "Môj syn spĺňa vedomostné, odborné, kvalifikačné, vzdelávacie predpoklady. (...) S praxou, ktorú má vo vzťahu k iným riaditeľom, ktorých si pozriete predtým, tak polovica nemala to, čo on má za sebou," uviedol Gašpar. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) nevie, na základe čoho má Gašpar danosti a predpoklady byť šéfom SIS. "Je tam viac otáznikov ako odpovedí," povedal.