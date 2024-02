Ganc registruje náznaky možného dosiahnutia dohody s Hamasom: Hlasovanie o uznesení ku konfliktu v Gaze vyvolalo chaos

Benny Ganc (Zdroj: SITA/Heidi Levine/Pool via AP)

TEL AVIV - Minister izraelského vojnového kabinetu Benny Ganc registruje prvotné náznaky, že by mohlo dôjsť k dosiahnutiu dohody o prímerí s Hamasom. Ganc sa takto vyjadril v stredu neskoro večer, uvádzajú správy z agentúr AP a DPA.

"Prvotné náznaky signalizujú možnosť posunu vpred," povedal. Zároveň však zopakoval, že ak Hamas do začiatku nadchádzajúceho moslimského pôstneho mesiaca ramadán neprepustí zvyšných zadržiavaných rukojemníkov, tak Izrael spustí ofenzívu v Rafahu.

archívne video

Humanitárna pomoc prichádza do Pásma Gazy cez prechod Rafah. (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Egypt, Katar a USA sa momentálne snažia sprostredkovať Izraelu s Hamasom prímerie v Gaze. V rámci potenciálnej dohody by malo dôjsť v niekoľkých fázach k výmene rukojemníkov, ktorí sú stále zadržiavaní v Pásme Gazy, za palestínskych väzňov v Izraeli. Rokovania o prímerí momentálne prebiehajú v Káhire. Viaceré izraelské média však uviedli, že zástupcovia tzv. sprostredkovateľských krajín by sa mali v piatok stretnúť aj v Paríži.

Hamas počas novembrového dočasného prímeria sprostredkovaného Katarom prepustil 105 rukojemníkov výmenou za 240 palestínskych väzňov zadržiavaných vo väzniciach v Izraeli, pripomína DPA. V Gaze však naďalej Hamas zadržiava zhruba 130 rukojemníkov, pričom Izrael sa domnieva, že asi 100 z nich je stále nažive.

Komandá Hamasu týchto rukojemníkov zajali pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra, keď zároveň zabili vyše 1 200 ľudí. Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo najmenej 29 300 ľudí, prevažne civilistov a zranenia utrpelo ďalších vyše 68-tisíc.

K počtu obetí a zranených podľa Izraela prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice, alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je mnohými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.

Hlasovanie o uznesení ku konfliktu v Pásme Gazy vyvolalo v britskej Snemovni chaos

Hlasovanie o uznesení ku konfliktu v Pásme Gazy vyvolalo dnes v britskej Dolnej snemovni chaos. Píšu o tom zahraničné agentúry. Britskí poslanci dnes rokovali o uznesení, ktoré navrhli poslanci za Škótsku národnú stranu (SNP) a ktoré vyzývalo na okamžité zastavenie bojov medzi Izraelom a Pásmom Gazy. Predseda Dolnej snemovne Lindsay Hoyle však porušil zvyklosti, keď umožnil hlasovať o návrhu labouristov, čím vyvolal protestu poslancov za SNP a aj vládnych konzervatívcov. Niekoľko desiatok poslancov už podpísalo návrh, aby sa hlasovalo o odvolaní Hoylea z čela dolnej komory.

Dolná komora britského parlamentu dnes prerokovala návrh uznesenia, ktoré predložila SNP. Text vyzýval na okamžité prímerie a tiež na "ukončenie kolektívneho trestania palestínskeho ľudu". Predseda dolnej komory Hoyle však umožnil hlasovať aj o inom návrhu uznesenia, ktoré predložila Labouristická strana. Text vyzýval k "okamžitému humanitárnemu prímeriu" a k diplomatickému konaniu, ktoré by viedlo k dvojštátnemu riešeniu konfliktu.

Kvôli postupu predsedu napokon dolnej komory odsúhlasila labouristický návrh aklamácií a hlasovanie o uznesení SNP sa neuskutočnilo. To vyvolalo protest škótskej strany aj vládnych konzervatívcov, ktorí podozrievajú Hoylea, že svojím rozhodnutím zvýhodnil labouristov. Šéf klubu SNP v Dolnej snemovni Stephen Flynn povedal, že sa s jeho stranou zaobchádza "s úplným pohŕdaním". Podľa šéfky konzervatívnych poslancov Penny Mordauntovej Hoyle podkopal svojím konaním dôveru poslancov. "Jeho rozhodnutie zvýšilo tlak ohľadom témy, ktorá je už zložitá," povedala.

Po hlasovaní Hoyle chcel len umožniť poslancom vyjadriť najširšiu škálu pohľadov

Po hlasovaní Hoyle uviedol, že chcel len umožniť poslancom vyjadriť najširšiu škálu pohľadov, keď nechal hlasovať aj o uznesení Labouristickej strany. "Myslel som, že robím tú správnu a najlepšiu vec, a ospravedlňujem sa, že to tak skončilo," povedal Hoyle, ktorý bol pred zvolením za predsedu snemovne členom labouristov.

Podľa stanice SkyNews dnes večer najmenej tri desiatky poslancov zo SNP a Konzervatívnej strany podporili návrh na hlasovanie o odvolaní Hoyleho. Ten už oznámil, že o vzniknutej situácii chce rokovať s kľúčovými aktérmi v Dolnej snemovni.

Labouristická strana je ohľadom konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas rozdelená a časť strany je naklonená tvrdšej kritike Izraela, čo obsahovalo práve uznesenie SNP. Vďaka tomu, že sa o texte nehlasovalo, tak sa ani neprejavil tento spor medzi labouristami. Vlani v novembri šéf strany Keir Starmer čelil väčšej vzbure svojich poslancov, keď 56 z nich podporilo uznesenie pripravené škótskymi nacionalistami.

Británia by mohla zvážiť, či nepozastaví vývoz zbraní do Izraela

Británia zváži, či nepozastaviť vývoz zbraní do Izraela, ak Tel Aviv skutočne spustí ofenzívu v Rafáhu na juhu Pásma Gazy, uviedol server denníka The Guardian. Pred rozsiahlym útokom na mesto, kde v ťažkých podmienkach prežíva okolo 1,4 milióna utečencov z iných častí Gazy, varovali aj ďalšie krajiny.

Spolu so zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v Gaze rastie podľa denníka tlak na britskú vládu, aby rovnako ako niektoré ďalšie krajiny prerušila dodávky zbraní Izraelu. Zdroje z vlády uviedli, že žiadne rozhodnutie zatiaľ prijaté nebolo, ale je možné tak urobiť, ak budú mať ministri informácie o tom, že Izrael porušuje medzinárodné humanitárne právo. Proti ofenzíve v Rafáhu sa stavajú aj Spojené štáty, ktoré ale napriek tomu zatiaľ počítajú s ďalšími dodávkami zbraní svojmu blízkovýchodnému spojencovi.

Izrael na Gazu útočí v reakcii na teroristický útok Hamasu a ďalších ozbrojencov zo 7. októbra, pri ktorom v Izraeli zomrelo vyše 1 100 ľudí a ďalších asi 250 bolo unesených. Okolo 130 ich zostáva v moci radikálov. V Gaze od začiatku vojny zahynulo vyše 29-tisíc ľudí, drvivá väčšina z 2,3 milióna obyvateľov musela opustiť svoje domovy a prežíva vo veľmi ťažkých podmienkach.