Švédsky premiér príde do Budapešti: Voči Orbánovej vláde však zostáva kritický

Ulf Kristersson (Zdroj: SITA/AP Photo/Roman Koksarov)

BUDAPEŠŤ -Švédsky premiér Ulf Kristersson síce príde v piatok do Maďarska, neočakáva sa však, že Švédsko zmierni kritiku autoritárskeho maďarského vedenia. Uviedlo to v stredu v analýze internetové vydanie denníka Népszava.

Politológ Zoltán Vasali v článku vyjadril názor, že bude ťažké členom táboru maďarskej vládnej strany Fidesz predložiť logické argumenty, aký zmysel malo poldruha roka blokovať vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie.

archívne video

Ivan Korčok o snahách Fínska a Švédska stať sa členmi NATO (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Vasali reagoval na skutočnosť, že predseda parlamentnej frakcie Fideszu Máté Kocsis v utorok požiadal predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra, aby zaradil do programu schôdze na budúci pondelok hlasovanie o vstupe Švédska do NATO. Kocsis potvrdil, že frakcia podporí prijatie Švédska.

V prípade ratifikácie zo strany Budapešti dôjde k ukončeniu nezvyčajnej situácie poldruharočného odkladu hlasovania o tejto záležitosti v maďarskom parlamente pod rôznymi zámienkami, pričom premiér Viktor Orbán aj šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó neustále tvrdili, že Maďarsko nebude posledným v NATO, ktoré schváli prijatie Švédska.

Turecko sformulovalo konkrétne požiadavky voči Švédsku a Spojeným štátom

Turecko, ktoré napokon v ratifikácii predbehlo Maďarsko, sformulovalo konkrétne požiadavky voči Švédsku a Spojeným štátom, pripomína analytik. Dodáva, že Orbánova administratíva odôvodnila odkladanie švédskeho vstupu tým, že predstavitelia Fideszu sú nahnevaní, že vo Švédsku kritizujú maďarskú vládu.

Podľa Vasaliho sa nezdá, že by Orbánova vláda odkladom čokoľvek dosiahla. Síce Kristersson príde v piatok do Maďarska, ako si to želal Orbán, no neočakáva sa, že by malo dôjsť k oslabeniu švédskej kritiky autoritárskeho maďarského vedenia. "Aj keď sem (Kristersson) príde v piatok, je zrejmé, že sa nechystá za nič ospravedlňovať," povedal politológ.

Maďarská vládna propaganda teraz počíta s obrovskou vojenskou dohodou medzi oboma krajinami, ktorá by sa mohla dotknúť aj švédskych bojových lietadiel Gripen. Kristersson pre švédsku verejnoprávnu televíziu potvrdil, že o pokračovaní švédsko-maďarskej spolupráce skutočne rokujú, význam obchodu však podľa neho nie je až taký veľký.